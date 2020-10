Come vestire i bambini che indossano il grembiule con stile e praticità

Vestire i bambini che indossano il grembiule è difficile se si vuole conciliare lo stile e la praticità, ma non è impossibile

Vediamo quali accorgimenti avere nell’outfit dei bambini che indossano il grembiule

Praticità e stile per i bambini che indossano il grembiule

Che si tratti di scuola materna o scuole elementari, le mamme spesso si trovano in difficoltà nella scelta dell’abbigliamento giusto per i bambini che indossano il grembiule.

C’è da dire che, man mano che crescono, i figli sviluppano un proprio gusto anche nell’abbigliamento, si confrontano con i coetanei e iniziano a voler mostrare un loro stile personale.

Di sicuro ci sono delle regole generali che si possono osservare nella scelta dell’abbigliamento, senza mortificare il gusto e lo stile di mamma e bambino.

Partiamo dalla scelta del grembiule. Se la scuola non vi fornirà i grembiuli da far indossare ai vostri bimbi come divisa scolastica, dovrete scegliere voi quello più adatto. Di solito per le femminucce è consentito il colore bianco o rosa, o l’intramontabile e un po’ vintage grembiule a quadri bianco e rosa. Per i maschietti invece di solito si opta per quello azzurro, nero, sempre bianco oppure quello a quadri bianco e azzurro.

Al di là del colore, i modelli sono quasi standard per tutti. Si può variare nella scelta estetica, ad esempio quelli con i colletti colorati o decorati, quelli personalizzati con il nome cucito o stampato.

Qualche piccola variazione ci può essere nella scelta del tessuto, che di solito è fatto in buona parte in poliestere, almeno per quelli più comuni e facilmente reperibili in commercio.

Se invece il vostro bimbo/a ha delle particolari allergie ai tessuti non naturali, potreste considerare l’idea di farvelo fare su misura da una sarta, scegliendo voi il tessuto in merceria o nei mercatini specializzati.

L’ultimo consiglio è quello di scegliere sempre una taglia in più, sia per consentire al bambino/a di muoversi liberamente, sia per le giornate più fredde quando indosseranno abiti più pesanti ed ingombranti.

Ma sotto al grembiule cosa dovrebbero indossare i bambini?

Innanzitutto, dipende dalla stagione. Per il rientro a scuola, che di solito coincide con l’inizio dell’autunno, il consiglio è sempre quello di vestirli a strati, considerando che il grembiule è uno strato aggiuntivo. Per le giornate più calde si può indossare ancora la mezza manica sotto al grembiule, per quelle più fresche meglio la camicia o la manica lunga di cotone, per le giornate invernali un maglione o una felpa.

Vediamo nello specifico come vestire i bambini che indossano il grembiule

per le femminucce

l’abbigliamento più comodo e pratico sotto al grembiule è il vestitino , a patto che sia un modello comodo e un tessuto morbido, da indossare con le calze coprenti e delle scarpe altrettanto comode

, a patto che sia un modello comodo e un tessuto morbido, da indossare con le e delle altrettanto In alternativa, si possono indossare dei jeans con una maglia a manica lunga di cotone o una felpa .

con una . Per le giornate in cui c’è la lezione di educazione fisica , meglio optare per un abbigliamento ancora più pratico e comodo, come la tuta . Se il timore è quello di perdere stile ed eleganza con la tuta, sappiate che ne esistono dei modelli adatti a tutte le occasioni, con paillettes, strass e stampe molto particolari che sicuramente piaceranno anche alla vostra bimba.

, meglio optare per un abbigliamento ancora più pratico e comodo, come la . Se il timore è quello di perdere stile ed eleganza con la tuta, sappiate che ne esistono dei modelli adatti a tutte le occasioni, con paillettes, strass e stampe molto particolari che sicuramente piaceranno anche alla vostra bimba. Per la femminuccia, che è più vanitosa, potrete variare con gli accessori: scarpe, fermacapelli, sciarpe e tutto ciò che le consentirà di mantenere il suo stile pur indossando il grembiule

per i maschietti

il jeans o il pantalone con la camicia va benissimo per le mezze stagioni,

o il con la va benissimo per le mezze stagioni, a questo si potrà aggiungere il maglioncino o la felpa, più sportiva e casual, per le giornate più fredde

o la per le giornate più fredde la tuta invece per le giornate più “movimentate”, sempre per farli stare comodi tutto il giorno

invece per le giornate più “movimentate”, sempre per farli stare comodi tutto il giorno Se il vostro bimbo non è molto pratico di chiusure e bottoni, vi suggeriamo di optare per i pantaloni con l’elastico, per facilitarlo anche quando dovrà andare in bagno.

Ecco quindi l’abbigliamento più pratico da indossare con il grembiule mantenendo il proprio stile. Se infatti l’abbigliamento dei vostri figli sarà comodo ma anche bello da vedere, questo vi consentirà di non doverli cambiare dopo la scuola se dovete andare altrove, anche ad una festa di compagni di classe.

E voi unimamme come amate vestire i vostri bambini quando indossano il grembiule?

