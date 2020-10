By

L’influencer Sara Affi Fella ha deciso di condividere sui suoi canali social uno scatto in cui mostra il suo fisico dopo il parto.

L’ex tronista di Uomini e Donne è da poco diventata mamma di Tommaso. La ragazza negli ultimi anni ha avuto un cambiamento repentino.

La sua partecipazione al programma di Maria De Filippi non è stata delle migliori.

Dopo aver fatto la sua scelta, si è scoperto che Sara per tutta la trasmissione era già fidanzata con un altro ragazzo e che la sua presenza all’interno del programma si è rivelata finta.

Insomma la ragazza aveva sfruttato il programma per lanciarsi all’interno del mondo dello spettacolo.

La notizia, ovviamente, ha suscitato le ire dei più affezionati al programma, generando una sorta di gogna mediatica nei suoi confronti.

Dopo aver trascorso un periodo difficile, in cui, da quello che ha dichiarato, si è recata anche da uno psicologo; ora è completamente rinata.

La giovane ragazza, buttatasi alle spalle quell’esperienza, ha ripreso in mano la sua vita prima ripartendo dal suo lavoro da influencer – cercando di riabilitare la sua immagine – e poi iniziando una nuova relazione con il calciatore Francesco Fedato.

Adesso i due hanno messo sula loro famiglia, mettendo alla luce qualche giorno fa il piccolo Tommaso.

Sara Affi Fella: lo scatto post parto è un inno alla normalità

I due genitori hanno deciso di non mostrare sui social il bambino, ma condividono solo alcuni scatti di alcuni particolari di Tommaso come i piedini, le manine.

Ma Sara però ha deciso di raccontare il suo percorso post parto con uno scatto in cui molte mamme possono facilmente riconoscersi.

La ragazza si è mostrata a qualche giorno dal parto con ancora la pancia gonfia e molle, tipica di ogni mamma che ha appena partorito.

In un articolo precedente si è già affrontato l’argomento, dando qualche consiglio a riguardo.

Interessante la didascalia che Sara, giovanissima, ha affiancato all’immagine in cui dice di non essersi mai sentita così bene e anche bella con il suo fisico.

Una cosa che fino a qualche anno fa non avrebbe mai fatto, ma adesso con la gravidanza e la nascita del piccolo Tommaso sono cambiate tante cose e anche lei è cambiata.

Ecco le sue parole: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo…

Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io.

Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.

Dolcissimo anche il commento del compagno che le ha detto di essere bellissima e che il suo corpo è meraviglioso perché ha dato alla luce il loro bambino.

Anche i commenti delle sue follower sono sulla stessa riga di quello del fidanzato, in molte hanno apprezzato il coraggio di Sara di mostrarsi sotto queste vesti e di non temere il giudizio altrui.

Un post che si va ad inserire in una corrente che si sta sviluppando negli ultimi anni, cioè quella della body positivity e dell’accettazione del proprio corpo in tutte le sue forme.

Un filone che condanna quei modelli estetici verso i quali le donne sono state attratte per anni, ma che non corrispondo alla realtà dei fatti.

Anche altre mamme, come si è visto in un articolo passato, hanno deciso di mostrarsi in questo modo.

Riuscirà questa rivoluzione a portare dei veri cambiamenti?



E voi unimamme cosa ne pensate?

