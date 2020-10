Harry e Meghan impegnati a costruire un mondo migliore per i ragazzi

Meghan Markle ed il principe Harry diffondono una nuova foto in occasione di un evento sulla comunicazione.

Unimamme, i duchi del Sussex, Meghan Markle e il principe Harry, da tempo ormai trasferitisi in America, continuano a essere impegnati nel sociale.

I duchi del Sussex: splendidi per un evento

L’occasione è un evento organizzato dalla rivista Time: TIME100 Talks on the State of Our Shared Digital Experience in cantiere per il 20 ottobre prossimo e che vedrà protagonisti anche Meghan e Harry. I due parteciperanno a un episodio speciale intitolato: “Engineering a Better World” (Progettando un mondo migliore), che riflette su un elemento fondamentale delladella non profit Archwell che mira a costruire una comunità online, più compassionevole, sicura e affidabile per i ragazzi.

LEGGI anche: HARRY E MEGHAN RACCONTANO I MOMENTI SPECIALI CON ARCHIE

Si tratta di un evento imperniato sulla nuova comunicazione e i suoi rischi.

Oltre ai duchi del Sussex saranno presenti altre personalità del mondo della comunicazione, come Alexis Ohanian fondatore di Reddit e altre personalità di spicco del mondo della comunicazione moderna. Oltre a proporre temi, ospiti e argomenti di conversazione i Duchi del Sussex apriranno e chiuderanno la puntata, guideranno conversazioni e discuteranno sulla creazione di comunità online sicure per i ragazzi con l’editore capo di TIME e con il CEO Edward Felsenthal.

LEGGI ANCHE: ARCHIE IL FIGLIO DI MEGHAN E HARRY SOLO E PRIGIONIERO

“Il Duca e la Duchessa di Sussex, entrambi ex alunni di TIME100, sono tra le voci più influenti al mondo. Non vediamo l’ora di lavorare con loro per elevare le voci essenziali ed evidenziare soluzioni reali ad alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo” ha affermato Dan Macsai, direttore esecutivo di TIME e direttore editoriale di TIME100.

La bellissima foto in bianco e nero è stata scattata da Matt Sayles e vede Meghan e Harry sorridenti e rilassati, lei seduta sulla poltrona, leggermente appoggiata al marito e lui seduto dietro di lei che guarda direttamente in camera.

Visualizza questo post su Instagram ❤️🎈❤️ . Harry and Meghan Un post condiviso da 👑 Royal families of Europe 👑 (@europe.monarchies_) in data: 16 Ott 2020 alle ore 8:38 PDT

Anche in questa foto, i duchi del Sussex, sembrano sfidare i protocolli con la loro posa.

LEGGI ANCHE: MEGAN MARKLE E IL PRIMO ANNO DI ARCHIE

Insomma, i due continuano a far sognare senza però fare più parte ufficialmente della Royal family, da cui si sono staccati mesi fa.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste belle immagini e del loro impegno di cui si parla su Time?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.