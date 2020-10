Indovina il vip: di chi sono questi addominali scolpiti?

Il vip che si nasconde dietro questi addominali scolpiti è uno dei più amati di Italia. Il suo corpo è tra i sogni proibiti delle donne

Provate ad indovinare a chi appartiene questo addome così scolpito

Gli addominali di Can Yaman sono davvero da urlo

E’ diventato ormai il sogno proibito di tutte le donne italiane, l’attore turco Can Yaman, protagonista della serie “Le ali del sogno”, condivide sul suo profilo instagram tantissime foto dove mostra il suo bel fisico.

L’attore e modello turco ama molto lo sport, oltre ad allenarsi in palestra da dieci anni, infatti, gioca a basket e pratica la boxe. Questo lo ha portato ad avere il suo fisico scolpito, ampiamente apprezzato dal pubblico femminile, che mostra con disinvoltura nelle immagini.

Un breve passato da avvocato, lo ha portato a capire qual era la sua vera aspirazione: si è tuffato nello spettacolo e nella recitazione nel 2014, dopo aver seguito vari corsi.

Questo personaggio così amato in Turchia, la sua patria natìa, ma anche in Italia, ha un fisico davvero mozzafiato con i suoi 72 kg per 183 cm di altezza, ma Can Yaman è una continua fonte di sorprese, conosce ben quattro lingue: turco, inglese, italiano e tedesco ed è laureato in giurisprudenza, oltre ad essere un grande sportivo.

Una curiosità è che il tatuaggio mostrato in questa foto non è vero, veniva fatto apposta prima delle riprese della serie “Daydreamer”, “Le ali del Sogno”. L’attore infatti non ha tatuaggi. Nonostante nella serie interpreti il ribelle e selvaggio di Can Divit che, a detta sua, gli assomiglia molto, il tatuaggio non lo accomuna al suo personaggio. Forse è proprio questa pelle così liscia e naturale, non tatuata, che lo distingue davvero dalla massa?

Sicuramente il pubblico lo apprezza molto, lo dimostrano il seguito che ha sui suoi social e anche nelle sue apparizioni pubbliche. In Italia ricordiamo che Can Yaman è stato in diverse occasioni ospite di trasmissioni televisive: da C’è posta per Te a Live! non è la D’Urso e Verissimo e in ognuna di queste occasioni ha riscosso enorme successo tra il pubblico.

In attesa di sapere se questo idolo delle donne italiane e di tutto il mondo sia fidanzato oppure single, visto che l’attore è molto riservato nella sua vita privata, non ci resta che goderci queste immagini che ci fanno sognare e aspettare i suoi prossimi lavori.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo vip?

