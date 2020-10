La foto postparto di una modella molto conosciuta, Ashley Graham, sta facendo il giro del web e molti utenti social si sono complimentati con lei.

Ultimamente pare andare di moda mostrare il proprio corpo anche dopo aver partorito.

Fortunatamente, l’intento di molte modelle, attrici, influencer che hanno intrapreso questa strada è quello di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica sulla faccenda che in molti ritengono non degna di essere vista.

Nel nostro panorama social, l’ultima ad aver agito in questo modo è Sara Affi Fella che si è fatta immortalare ancora con la pancia gonfia e molle, dovuta proprio al parto: ecco lo scatto.

Anche in questo caso il commento degli utenti non è tardato ad arrivare e in tantissime sue sostenitrici si sono complimentate per il coraggio che l’influencer ha avuto.

Il messaggio che si vuole mandare è molto semplice: è giusto prendersi tutto il tempo necessario per rimettersi in forma e accettare i cambiamenti del proprio corpo in un momento come questo.

In un articolo passato si era già parlato dell’argomento sempre attraverso l’esperienza di una mamma che aveva deciso di mostrare il fisico a pochi giorni dal parto.

Proprio ieri un’altra modella ha deciso di postare su Instagram una sua foto subito dopo il travaglio: uno scatto che non nasconde in nessun modo le forme che ancora si hanno.

La foto postparto di Ashley Graham colpisce il web: ecco tutti i complimenti rivolti alla modella

A postare la foto è stata proprio Ashley Graham, la modella di taglie forti, da sempre paladina dell’accettazione del proprio corpo così com’è.

La sua battaglia ovviamente risale qualche anni fa, quando è stata una delle primissime modelle a calcare le passerelle di moda, nonostante non avesse i requisiti fisici del tempo.

Il suo coraggio ha dato forza a tante altre ragazze che come lei hanno iniziato a entrare a punta di piedi nel mondo della moda, dando voce così a tante ragazze e donne che fino ad allora non avevano nessuno che le rappresentasse.

Proprio per questo Ashley, dopo essere rimasta incinta, circa nove mesi fa, ha continuato a postare scatti del suo fisico con la pancia che piano piano cresceva.

La modella non si è mai vergognata delle sue forme, né tanto meno delle smagliature che la gravidanza le stava regalando.

Così fin da subito, dopo il parto, la Graham ha deciso di immortalare il suo fisico sui social, mostrando alle sue follower e soprattutto al mondo del web che avere un pò di pancia, le smagliature e qualche chilo in più fa parte della natura delle cose, soprattutto dopo aver dato alla luce una nuova vita.

Allora ecco che Ashley, forte dei suoi valori e principi, ha carocato un paio di scatti:

il primo è un selfie di lei nuda in bagno

mentre ieri ha caricato sul suo Instagram un nuovo scatto a poche ore dal parto, ringraziando il team che l’ha aiutata a partorire.

Ecco cosa ha scritto: “Non posso credere che Isaac abbia già nove mesi! 9 mesi dentro e 9 mesi fuori. Grazie a questo fenomenale team per aver reso il parto così tranquillo. Siamo stati fortunati ad avere il supporto di queste fantastiche donne”.

Accanto ai ringraziamenti Ashley ha inserito la foto in cui lei è sdraiata di lato, mentre il piccolo Isaac è intento a mangiare e con orgoglio e grande felicità si vedono le sue forme postparto.

Insomma quasi mamme non affrettatevi a tornare come eravate prima, ma date a voi stesse e al vostro corpo un pò di tempo. Dare alla luce una nuova vita è una grande impresa e il vostro fisico ha bisogno dei tempi giusti per poter tornare come un tempo!

E voi unimamme cosa ne pensate della scelta di questa modella?

