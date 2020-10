Come consuetudine,anche questa undicesima puntata del GFVip si conclude con le nomination. I concorrenti nominati della settimana andranno al televoto per la prossima puntata

In questa lunga ed emozionante puntata del Grande Fratello Vip si sono susseguite numerose questioni. Da quelle più emozionanti come l’incontro tra Andrea e la fidanzata Natalia Paragoni al ritorno di Francesca Pepe in casa.

Questa settimana, diversi sono i concorrenti finiti in nomination: solo uno di loro, nel corso della prossima eliminazione, dovrà abbandonare la casa.

Tra i tre nomi al televoto, solo il pubblico potrà decidere chi salvare e chi, invece, far uscire dalla casa più spiata d’Italia.

GFVip, i tre concorrenti nominati

Questa sera, in via eccezionale, è stata concessa la possibilità al pubblico di votare direttamente per gli immuni che, per la prima volta, non sono stati scelti direttamente dai concorrenti del reality show.

I fedeli spettatori al programma e i fan appassionati degli inquilini hanno votato per alvare Guenda Gloria, Pierpaolo Petrelli, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Le strategie dei concorrenti e le amicizie sono emerse al momento delle nomination: questa nomination, in particolare, non avrà carattere eliminatorio e quindi il concorrente meno votato andrà direttamente al televoto nella prossima puntata.

Ha cominciato le nomination Tommaso Zordi, che ha votato contro Elisabetta Gregoraci: la donna sarà nominata anche da Stefania Orlandi. Ha proseguito Guenda Goria che ha nomina Dayane Mello: lo stesso ha fatto, in seguito, Patrizia de Blanck.

La concorrente più nominata è stata Maria Teresa Ruta, con ben sei voti: la donna è stata votata da Enock Barwuah, Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta.

La concorrente meno votata, invece, è stata la temibile contessa Parizia de Blanck: ha ricevuto un solo voto, quello di Dayane Mello.

Al termine delle votazioni, il conduttore Alfonso Signorini ha chiamato l’attenzione dello studio. La solita schermata blu con il numero dei voti ricevuti dai concorrenti ha annunciato al pubblico i nomi dei concorrenti finiti al televoto.

Sono tutte donne, le concorrenti nominate al televoto che deciderà la prossima eliminazione: Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Maria Teresa Ruta, finita già in nomination numerose volte, si è sempre salvata: riuscirà a farla franca anche questa volta? Chi andrà al prossimo televoto?