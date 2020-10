Luca Argentero medico conquista il pubblico: grande successo per la serie tv “Doc. Nelle tue mani”.

L’attore Luca Argentero conquista il pubblico italiano con la serie tv “Doc – Nelle tue mani“, in cui interpreta un medico che si risveglia dal coma dopo un’incidente stradale. Una fiction ispirata a una storia vera e trasmessa da Rai1.

La serie tv ha ottenuto subito il favore del pubblico femminile, come c’era da aspettarsi, ma il successo è trasversale, conquistando anche gli uomini e persone di età differenti.

Luca Argentero medico conquista tutti con la serie tv ‘Doc. Nelle tue mani’

La serie “Doc – Nelle tue mani” è ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, ex primario del pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno, che nel 2013 a cadde in coma a causa di un incidente stradale. Il medico si risvegliò dopo poche ore ma aveva dimenticato interamente gli ultimi 12 anni della sua vita a causa di una lesione alla corteccia cerebrale. Per questo è stato soprannominato “Dottor Amnesia”. Piccioni è docente universitario all’Università degli Studi di Pavia e consulente del Ministero della Salute.

Argentero interpreta il dottor Andrea Fanti, personaggio ispirato a Pierdante Piccioni. Accanto a lui recitano Sara Lazzaro nel personaggio di Agnese Tiberi e Matilde Gioli in quello di Giulia Giordano.

Il racconto ruota attorno alla vicenda professionale e umana di Andrea Frati, freddo primario che perde 12 anni di memoria a seguito di un colpo di pistola alla testa. Per lui è una durissima risalita, prima come paziente in riabilitazione e poi di nuovo medico nella professione della sua vita che non vuole abbandonare ma che deve ricominciare da capo, accanto ai giovani medici specializzandi che un tempo maltrattava.

La prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” è formata da sedici episodi divisi in due parti: i primi otto sono andati in onda dal 26 marzo al 16 aprile 2020, mentre i restanti sono tornati in prima serata su Rai1 il 15 ottobre scorso e saranno trasmessi fino al 5 novembre 2020. Durante la conferenza stampa di presentazione della seconda parte di episodi la Rai ha annunciato le riprese per la seconda stagione della serie tv.

Nella settimana di trasmissione della seconda parte, “Doc – Nelle tue mani” ha conquistato il prime time televisivo, con una media di 7.435.000 spettatori per i due episodi andati in onda giovedì e con share del 31,9%.

Il maggior successo per Luca Argenetero nei panni del medico con amnesia è, come abbiamo detto, è tra il pubblico femminile con il 37,3% di share. Sono buoni gli ascolti anche presso gli uomini, con un 25,1% di share. Riguardo alle fasce di età, la fiction è più popolare tra le persone di 55-64 anni con il 37,8% di share, seguono a pochissima distanza i ragazzi di 15-24 anni con il 37,7% e poi gli ultra 65enni con il 36,5%. Secondo i dati riportati dal Corriere della Sera.

Una fiction che mette d’accordo tutti e che molto probabilmente sarà ancora seguitissima, anche sui canali web Rai.

Che ne pensate unimamme, seguite la serie tv?

