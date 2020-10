By

La puntata di oggi di Uomini e Donne si è appena aperta con la presentazione gi Giuseppe, il nuovo cavaliere arrivato in studio per corteggiare le dame del Trono Over del programma.

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 23 ottobre, ha mostrato uno dei nuovi cavalieri scesi a corteggiare tutte le dame del parterre femminile del Trono Over del programma.

Solo pochi giorni fa in studio si era presentato Rosario, un ex carroziere di Gela arrivato al programma per Gemma, la famosa dama di Torino.

Ecco è Giuseppe, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne trasmessa il 23 Ottobre è cominiciata con Tina che, inquadrato un uomo misterioso ne ha commentato la capigliatura.

“Ci vuole coraggio a scendere in studio con una parrucca. […] E’ sale e pepe ?”

L’uomo misterioso si chiama in realtà Giovanni ed è uno dei nuovi cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne sceso in studio per corteggiare tre donne, tra cui Gemma.

Il cavaliere è di Taranto ed è un uomo della mezza età: ha infatti 53 anni ed è putroppo vedovo.

L’uomo ha espresso in studio il suo interesse per diverse dame le quali, tuttavia, l’hanno rifiutato a causa dell’età troppo avanzata. Tutte tranne Valentina che si rivela interessata all’uomo ma che, purtroppo, è impegnata in un’intensa frequentazione con Germano.

Le dichiarazioni delle dame più giovani del parterre femminile di Uomini e Donne suscitano l’indignazione di Cristina che, arrabiata si è alzata. “Se lui a 53 anni è troppo vecchio, allora quelle come me sarebbero solo da buttare via!“, ha dichiarato la dama.

Le parole di Cristina, infatti, hanno trovato consenso in Tina Cipollari che, indignata, ha interrogato una delle dame che avevano rifiutato l’uomo a causa dell’età avanzata.

“Io ho 35 anni, c’è troppa differenza con lui che ne ha invece 53″, ha rispsoto la dama interrogata.

“Ma qui non facciamo differenze d’età“, ha risposto Tina, “ci sono sesantenni, donne di settant’anni che corteggiano i ventiseienni. Non si capisce nulla“.

L’opinionista, con le sue parole, ha fatto un chiaro riferimento alla frequentazione che la dama Gemma Galgani aveva intrapreso con Nicola Vivarelli “Sirius” alla fine della scorsa stagione del programma.

Dopo aver suscitato l’interesse di Cristina Padovan, l’uomo è stato fatto accomodare tra i cavalieri del parterre maschile diventando ufficialmente uno dei nuovi volti di Uomini e Donne.

di Simona B.