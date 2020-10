La mascherina protegge anche chi la indossa dice la scienza

Una ricerca evidenzia il beneficio di indossare una mascherina non solo per proteggere gli altri, ma anche se stessi.

Unimamme, è dall’inizio di questa pandemia che gli esperti e le autorità sanitarie hanno evidenziato il beneficio della mascherina per proteggere la comunità.

Mascherina contro il coronavirus: cosa dicono gli esperti

Ora però, uno studio evidenzia anche come la mascherina possa proteggere le persone che la indossano. Infatti si è meno esposti al virus.

In un esperimento sui criceti di cui si parla su Oxford Academy:

quelli che erano stati esposti a minor quantità di virus avevano sintomi più moderati rispetto a chi era stato esposto a dosi maggiori

In un altro esperimento gli scienziati hanno:

pompato aria dalla gabbia infetta di un criceto col Covid – 19 in una con un criceto sano e hanno ricoperto alcuni tubi con materiale chirurgico

i criceti “mascherati” erano meno inclini a prendere il virus

quelli che lo prendevano ed erano mascherati avevano sintomi più lievi

Charles Haas, ingegnere ambientale ed esperto in valutazione dei rischi alla Drexel University ha detto al New York Times “c’è stata una grave lacuna nel messaggio trasmesso, cioè che la mascherina serve solo per proteggere gli altri”.

Purtroppo non ci sono ancora abbastanza dati a sostegno. Comunque anche se non ci sono evidenze scientifiche specifiche e ricerche, altri studi sostengono questa ipotesi. Il 40% delle persone con la Covid – 19 sono asintomatiche, ma la percentuale delle persone che non sviluppano sintomi è maggiore quando le persone indossano sempre una maschera.

Per esempio su una nave da crociera salpata dall’Argentina in marzo i membri dell’equipaggio hanno dato a tutti i passeggeri delle mascherine dopo che qualcuno aveva avuto la febbre. Più dell’80% dei passeggeri che hanno preso la Covid – 19 sono risultati astintomatici.

Insomma, indossare una mascherina di tessuto può non impedirvi di prendere la Covid – 19, ma ricevendo una dose minore, sarete meno inclini a sviluppare sintomi gravi. Questo perché, come sostiene Monica Gandhi, specialista in malattie infettive presso la University of California, a San Francisco, c’è differenza tra un caso di Covid – 19 che ti manda in ospedale e uno in cui si hanno sintomi lievi. Le mascherine chirurgiche e quelle in buon tessuto possono bloccare più dell’80% di particelle di coronavirus che così non raggiungono bocca e naso. Un secolo di ricerche su altri virus sostiene questa ipotesi.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo col parere dell’esperto su come conservare in modo giusto la mascherina.

