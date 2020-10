Papa Francesco: “Mai far tacere un bambino che piange in chiesa”

Papa Francesco ringrazia la mamma che allatta in Chiesa e la prende come esempio durante una delle sue ultime udienze.

All’inizio dell’Udienza Generale nell’aula Paolo VI , Papa Francesco ha ringraziato una mamma per la sua testimonianza. La donna aveva con se la sua piccola e quando quest’ultima ha iniziato a piacere la mamma ha fatto di tutto per calmarla.

Papa Francesco è sicuramente un Papa rivoluzionario, basti pensare alle sue dichiarazioni di qualche giorno fa sulle famiglie omosessuali.

Papa Francesco favorevole all’allattamento in pubblico

Una mamma, Valentina Frey, ascoltava Papa Francesco insieme alla figlia Charlotte Katharina, quando la piccola ha iniziato a piangere. Per farla calmare la madre si è messa ad allattarla.

Il Pontefice ha, durante l’Udienza, elogiato il comportamento della mamma che allattava la figlia: “Mai fai tacere un bambino che piange in chiesa, mai, perché è la voce della tenerezza di Dio. E’ la voce che attira la voce di Dio”.

Per poi continuare: “Ha attirato la mia attenzione quel bambino o bambina che piangeva e io vedevo la mamma che coccolava e allattava il bambino e ho pensato: ‘Così fa Dio con noi, come quella mamma’. Con quanta tenerezza cercava di muovere il bambino, di allattare. Sono delle immagini bellissime. E quando in Chiesa succede questo, quando piange un bambino, si sa che lì c’è la tenerezza di una mamma che è il simbolo della tenerezza di Dio con noi. Mai far tacere un bambino che piange in Chiesa, mai, perché è la voce che attira la tenerezza di Dio”. Francesco ha poi ringraziato poi la donna “per tua testimonianza”.

Non è la prima volta che Papa Francesco fa un gesto del genere, lui è stato sempre a favore dell’allattamento in pubblico ed anche in Chiesa. Durante uno degli ultimi incontri per battezzare alcuni bambini, il pOntefice, riferendosi alle mamme ha detto: “E poi, siccome la cerimonia è un po’ lunga, qualcuno piange per la fame. Se è così, voi mamme allattateli pure, senza paura, con tutta normalità. Come la Madonna allattava Gesù…”.



