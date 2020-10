Giorgia Palmas e la dedica d’amore : “1 mese di te, 1 mese di noi”

Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano il primo mese della figlia Mia sui social, con tutti i fan.

Unimamme, ieri ricorreva un anniversario importante per la coppia Magnini – Palmas, quello della figlia più piccola Mia.

Mia: le dediche dei genitori

I due vip hanno sempre tenuti aggiornati i loro fan circa la gravidanza e poi la nascita della piccola, esprimendo entusiastici apprezzamenti durante tutta l’esperienza e coinvolgendo i loro fan, come in quest’ultima occasione.

Proprio ieri, 26 ottobre, si è celebrato il primo mese della nascita della piccola Mia, bimba adorata da tutta la sua famiglia. I suoi genitori hanno deciso di celebrarlo postando un’immagine di loro due insieme alla neonata e con una dedica.

Ecco che cosa si legge sul profilo dell’ex campione di nuoto Filippo Magnini: “1 Mese di te… MIA ❤️ Ti Amiamo ❤️.”

La showgirl, invece, ha voluto commentare così: “Quanto si può amare in 30 giorni?! Tantissimo… e anche di più. 1 mese di te, 1 mese di noi! #Vitanostra #Mia”. La vita di questa coppia è cambiata, in positivo, dopo la nascita della bambina, nascita tanto attesa. Per Magnini si è trattato della primogenita, mentre la Palmas aveva già Sofia, avuta dal calciatore Bombardini,

I due avrebbero dovuto sposarsi in marzo, coronando la loro storia iniziata nel 2018, ma hanno dovuto rimandare, causa pandemia. Non hanno rinunciato invece ad allargare la famiglia e infatti Mia è il frutto del loro grande amore. Solo pochi giorni fa la Palmas aveva scritto: “è stata un’avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti, ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incontrato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione, e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai immaginare“.

Come dicevamo anche Magnini è un padre al settimo cielo. Insomma una bimba molto amata.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle loro parole?

