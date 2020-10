Diffusione del virus a casa, a scuola e al ristorante: lo studio

La diffusione Covid-19 nei luoghi chiusi è uno dei problemi principali legati all’aumento dei contagi, 3 gli scenari presi in considerazione.

Ci siamo mai chiesti come avvengono i contagi? Bene, un quotidiano spagnolo attraverso delle iconografiche evidenzia i rischi per la diffusione dei contagi in luoghi chiusi e senza aerazione.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS: COME PREVENIRE IL CONTAGIO IN CASA

Sono stati presi in considerazione tre ipotetici scenari di trasmissione aerea del virus in ambienti chiusi, illustrando le buone pratiche da mettere in atto per ridurre al minimo il rischio di contagio.