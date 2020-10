Blue Phelix, South Dakota: testo e video del brano inedito di X Factor

Blue Phelix presenta uno dei suoi inediti migliori durante la prima puntata del live di X Factor.

Il cantante Bue Phelix, scelto da Emma Marrone si è esibito ieri sera nel live di X Factor nella squadra Under Uomini.

Il cantante livornese, ma trasferitosi da alcuni anni a Londra, ha riproposto un suo inedito: South Dakota coinvolgendo subito il pubblico.

Blue Phelix: il suo inedito per la prima puntata dei live di X Factor

Mika ha paragonato la sua voce al velluto, ma si dice un po’ deluso dal brano, Hell Raton invece ha detto di essere suo fan, Manuel Agnelli invece apprezza la sua voce ma indica come troppo teatrale la sua performance. Emma Marrone sottolinea come il 22enne sia davvero in grado di essere se stesso sul palco.

Ecco il testo di South Dakota.

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

You were never by my side

When you went to barcelona

With your brother

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

Pretty face and fashion Icon

He said he likes me sober

But I was pretty fucking high

When you said that it was over

In October

Oh oh oh give me more

Oh oh oh show me love

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I’m all alone in my head

I’m all olone in my bed

So save me

I come alive when you’re here

I feel like I’m under your spell

I’m dying

I’m a crazy boy

On your bathroom floor and I’m

Waiting for your love

That you never gave me back

I just wanna live my life

Like I did in South Dakota

La traduzione:

Voglio solo vivere la mia vita

Come ho fatto in South Dakota

Non sei mai stato al mio fianco

Quando sei andato a Barcellona

Con tuo fratello

Oh oh oh dammi di più

Oh oh oh mostrami amore

Sono un ragazzo pazzo

Sul pavimento del tuo bagno e sto

Aspettando il tuo amore

Che non mi hai mai restituito

Bel viso e icona della moda

Ha detto che gli piaccio sobrio

Ma ero piuttosto fatto

Quando hai detto che era finita

In ottobre

Oh oh oh dammi di più

Oh oh oh mostrami amore

Sono un ragazzo pazzo

Sul pavimento del tuo bagno e sto

Aspettando il tuo amore

Che non mi hai mai restituito

Sono tutto solo nella mia testa

Sono tutto solo nel mio letto

Quindi salvami

Mi sento vivo quando sei qui

Mi sento come se fossi sotto il tuo incantesimo

Sto morendo

Sono un ragazzo pazzo

Sul pavimento del tuo bagno e sto

Aspettando il tuo amore

Che non mi hai mai restituito

Voglio solo vivere la mia vita

Come ho fatto in South Dakota

Avete ascoltato la canzone? Ecco il video:

Voi unimamme avete assistito alla sua esibizione, vi è piaciuta? Cosa ne pensate?

