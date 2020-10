Ed Sheeran: bellissima iniziativa per aiutare i bambini in difficoltà

Il cantante Ed Sheeran decide di aiutare le persone in difficoltà durante questo momento molto difficile.

Ed Sheeran si è sempre mostrato incline alle cause sociali e, durante questa nuova ondata pandemica nel Regno Unito, ha deciso di mettersi a disposizione per i connazionali in difficoltà.

Sheeran partecipa a un’iniziativa con Marcus Rashford

Di recente Ed Sheeran, che è diventato papà della piccola Lyra, ha partecipato a un’iniziativa insieme al giocatore del Manchester Marcus Rashford.

Per capire la loro iniziativa dovete sapere che durante la pausa scolastica per le vacanze di metà autunno il governo non concede più i pasti gratuiti ai bambini con famiglie in difficoltà economica. Così il cantante ha messo a disposizione il suo ristorante a Notting Hill per distribuire il cibo.

Ecco l’annuncio sull’account Instagram del locale del noto quartiere alla moda della capitale londinese.

Dopo la nascita della figlia Sheeran ha preso particolarmente a cuore la situazione dei bambini in difficoltà. Quindi il ristorante Bertie Blossom ha condiviso le disposizioni per andare a prelevare il cibo, in diverse fasce orario, in modo da rispettare i protocolli anti contagio.

Ad aiutarlo nell’impresa c’è il calciatore Marcus Rashford, noto appunto per promuovere progetti per diminuire lo stato di povertà nel Regno Unito. Sempre Rashford aveva lanciato una petizione per prolungare l’erogazione dei pasti scolastici gratuiti durante la pausa.

Come dicevamo, Sheeran, sensibile su questo argomento, si è subito unito al calciatore.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questo bel progetto? Sapevate che Sheeran era coinvolto? Noi vi lasciamo con una mamma che prepara i pasti per i bimbi poveri del quartiere.

