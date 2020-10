Melancholia, Léon: testo e video del brano inedito di X Factor

I Melancholia presentano l’inedito Léon durante la prima puntata del live a X Factor, ecco il testo e il video del brano.

Il gruppo umbro dei Melancholia si è esibito ieri sera nella prima puntata dei live show di X Factor.

LEGGI ANCHE: BLUE PHELIX, SOUTH DAKOTA: TESTO E VIDEO DEL BRANO INEDITO DI X FACTOR

I tre componenti del gruppo, Benedetta, Fabio e Filippo, scelti nella categoria Gruppi dal giudice Manuel Agnelli, hanno presentato il brano inedito Léon.

Melancholia: il brano inedito per la prima puntata dei live di X Factor

Il brano inedito dei Melancholia parla di un amore che sconfina nella violenza e nella criminalità, una relazione al limite proprio come quella del famoso film di Luc Besson con Jean Reno e Natalie Portman.

Léon è stato scritto da Benedetta Alessi e Diego Radicati.

Il testo di Léon

Amor

You don’t find me

I’m a reckless

Are you knocking at

The door?

You don’t want to

Watch me bleed

You won’t find me

At home

Why’d they kill me?

I didn’t watch it

I don’t feel you

So close

I’m a criminal

You’re a reckless

Why don’t you want me Léon

Amor

Everybody

Dies around me

I can cry with

Dignity

I’m a toy girl

In your court-yard

You won’t find me

Léon

You can show your love Léon

I can sleep with you Léon

You can close your eyes Léon

You can laugh with me Léon

You can cry with me Léon

Drink with me your milk Léon

I can use your guns Léon

I can grow your plant Léon

Amor

It’s not a joke

I want to kill’em

I’m not looking for God

Léon

I’m a criminal

You’re a reckless

Why don’t you want me

Léon

They have killed you

And now I’m alone

This is from me

Amor

LEGGI ANCHE: A X FACTOR SCOPPIA LA POLEMICA PER IL PUBBLICO IN STUDIO. LA PRODUZIONE RISPONDE

La traduzione:

Amor

Non mi trovi

Sono una spericolata

Stai bussando alla porta?

Tu non vuoi Guardami sanguinare

Non mi troverai

A casa

Perché mi hanno ucciso?

Non l’ho guardato

Io non ti sento

Così vicino

Sono un criminale

Sei uno spericolato

Perché non mi vuoi

Léon

Amor

Tutto Muore intorno a me

Posso piangere con

Dignità

Sono una ragazza giocattolo

Nel tuo cortile

Non mi troverai

Léon

Puoi mostrare il tuo amore

Léon

Posso dormire con te

Léon

Puoi chiudere gli occhi

Léon

Puoi ridere con me

Léon

Puoi piangere con me

Léon

Bevi con me il tuo latte

Léon

Posso usare le tue pistole

Léon

Posso coltivare la tua pianta

Léon Amor

Non è uno scherzo

Voglio ucciderli

Non sto cercando Dio

Léon

Sono un criminale

Sei uno spericolato

Perché non mi vuoi Léon

Ti hanno ucciso

E adesso sono sola

Questo è da parte mia

Amor

LEGGI ANCHE: X FACTOR 2020 PRIMA PUNTATA: HUMA CANTA “SORRY MAMA” E COMMUOVE I GIUDICI

Voi unimamme avete assistito all’esibizione dei Melancholia, vi è piaciuta? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.