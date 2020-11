Il principe William è risultato positivo al virus: “Ha lottato per respirare”. Le informazioni tenute segrete ed adesso rivelate.

I maggiori tabloid inglesi come il The Mirror ed il Sun riportano la notizia che il principe William è risultato positivo al Covid. Lui e la sua famiglia, Kate ed i tre figli, George, Charlotte ed il piccolo Louis hanno trascorso il lungo periodo di lookdown nella casa di famiglia ad Amner Hall nel Norfolk.

La notizia ha giustamente fato il giro del mondo, ma c’è un particolare molto importante.

William positivo al Covid: “Ha lottato per respirare”

Si, è vero, il principe William è risultato essere positivo al Covid, ma ad aprile all’inizio della pandemia e quando era già in isolamento a Amner Hall e anche dopo che già si sapeva che il padre, Carlo, era positivo.

La notizia è stata tenuta in segreto per non allarmare la nazione, perchè dopo Carlo d’Inghilterra nello stesso periodo, anche il premier Boris Johnson era in terapia intensiva e la notizia se fosse stata rivelata, avrebbe creato il panico in Gran Bretagna.

A riportarla è il Sun che che fa riferimento a diversi insider molto vicini alla famiglia reale.

Il principe William, 38 anni, non ha voluto creare altro panico ed insieme anche al consiglio della Regina hanno deciso di tacere. Alcune fonti vicine alla famiglia hanno riferito che le condizioni di salute del principe erano buone, ma un altro ha affermato che William “è stato colpito abbastanza duramente dal virus. A un certo punto ha lottato per respirare, e ovviamente tutti quelli intorno a lui erano in preda al panico“.

Anche se è risultato positivo ha continuato, sempre in auto-isolamento e da remoto a mantenere fede ai suoi numerosi impegni.

Nel mese di aprile il principe è stato impegnato in ben 14 incontri virtuali, ma a ben riguardare ora il suo calendario il marito di Kate Middleton è stato “assente” tra il 9 e il 16 aprile.

E’ ritornato a farsi vedere in pubblico quando insieme a moglie e figli hanno pubblicato il video per ringraziare i medici ed il personale sanitario che era impegnato nella lotta contro la pandemia.

Proprio perchè ha provato sulla sua pelle la malattia, il principe si sta impegnando con grande determinazione alla lotta contro il coronavirus: “Ancora di più in seguito alla sua esperienza, William è ben consapevole che chiunque può contrarre questa terribile malattia e sa quanto sia importante che tutti prendano sul serio questo secondo lockdown“.

Non si sa se anche Kate Middleton ed i bambini siano stati contagiati, per fortuna adesso stanno tutti quanti bene.

