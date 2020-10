Il principe William svela il suo segreto per mettere a letto i figli

By

Il principe William riesce a mettere a letto i suoi bambini con uno stratagemma davvero ammirevole.

Unimamme, quando viene il momento di mettere a letto i bambini tutti hanno uno stratagemma particolare che funziona con i propri figli. Alcuni bambini fanno i capricci e non ne vogliono sapere, ma ecco che cosa ha rivelato l’erede al trono.

Principe William: racconta il momento della nanna dei figli

Di recente il principe William ha svelato il metodo usato da lui per George, Charlotte e Louis.

LEGGI ANCHE: WILLIAM E KATE IN VIDEOCHIAMATA: “SIATE FIERI DEI VOSTRI GENITORI” | VIDEO

Per parlare di questo argomento bisogna fare una premessa necessaria, poco tempo fa il principe William, sua moglie Kate e i loro 3 figli: George, Charlotte e Louis hanno incontrato il divulgatore scientifico e naturalista Sir David Attenborough a cui hanno posto 3 domande.

LEGGI ANCHE: WILLIAM E KATE FESTEGGIANO IL RITORNO A SCUOLA DEI FIGLI | FOTO

Il principe William, nel corso di un’intervista con BBC Radio 4, ha raccontato che la sera prima avevano visto uno degli ultimi, nuovi documentari di Sir David Attenborough.

“E’ straordinario, al momento di andare a letto posso radunare i bambini gridando: “stiamo per vedere uno dei documentari di David e arrivano radunandosi”.

LEGGI ANCHE: RIVOGLIAMO IL DENTE DI BABY GEORGE: IL PRINCIPE RINUNCERA’ AL SUO DONO?

Come dicevamo, i piccoli hanno incontrato il noto divulgatore scientifico in occasione della presentazione dell’ultimo film di Sir David Attenborough, avvenuta nei giardini di Kensigton Palace ed evidentemente deve essergli piaciuto davvero tanto.

“E’ la cosa più facile per prendere i miei figli e prepararli per andare a letto” ha detto William, che durante il lockdown, come tanti padri, ha dovuto aiutare i figli con la scuola a distanza, riconoscendo alla fine che sua moglie era più paziente di lui.

Unimamme e voi avete qualche arma segreta per mettere a letto i figli, proprio come William ha raccontato nel pezzo citato sul The Sun? Vi lasciamo con un approfondimento sul sonno dei bambini.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.