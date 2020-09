Rivogliamo il dente di Baby George: il principe rinuncerà al suo dono?

Il principe George dovrà rinunciare al suo prezioso regalo. Il dono unico ricevuto qualche giorno fa ha scatenato delle polemiche.

Unimamme ieri vi abbiamo raccontato di un incontro molto bello tra il prince George, figlio di Kate e William d’Inghilterra, ed un noto naturalista inglese, David Attenborough. L’uomo era stato invitato dai duchi per vedere con loro un film documentario di prossima uscita “David Attenborough: A Life On Our Planet“.

Dopo la proiezione del film, Attenborough ha fatto un regalo particolare e molto gradito a George, un dente di squalo preistorico che lui stesso trovò a Malta negli Anni Sessanta. Un regalo a dir poco particolare e non comune che ha fatto felice il principino. Adesso, però c’è un problema, il governo maltese chiede la restituzione del dono.

George dovrà rinunciare al suo regalo? Ecco cosa è successo

Qualche giorno fa, su Instagram di William e Kate sono state pubblicate delle foto che hanno documentato l’incontro tra il naturalista inglese, Sir David Attenborough e la famiglia Reale. In una di queste si vede George che ha in mano un oggetto molto particolare, si tratta di un dente di squalo gigante, risalente a 23 milioni di anni fa, regalato all’erede al trono britannico, 7 anni proprio dal naturalista.

Il significato del dono è stato spiegato sul profilo Instagram: “Sir David trovò il dente durante una vacanza di famiglia a Malta alla fine degli anni ’60, incastrato nel calcare giallo tenero dell’isola, che fu posato durante il Miocene circa 23 milioni di anni fa. Si ritiene che Carcharocles sia cresciuto fino a 15 metri di lunghezza, che è circa il doppio della lunghezza del Great White, il più grande squalo vivente oggi“.

A George il regalo è piaciuto tantissimo, ma forse ci dovrà rinunciare. Dopo la pubblicazione delle foto, il ministro della cultura maltese, Jose Herrera, ha chiesto ai Duchi la restituzione del dono. Dal Times of Malta si legge: “Ci sono reperti che fanno parte del nostro patrimonio storico che sono finiti all’estero e che oggi meritano di essere rimpatriati. Questa attitudine deve finire. Dovrebbe stare in un museo dell’isola”.

Ancora non si sa come il Ministro chiederà la restituzione del dente di squalo che ora è nelle mani di un bambino di 7 anni, il quale ha gradito molto un regalo a dir poco unico.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa strana situazione che si è creata? E’ giusto adesso privare di un bambino di 7 anni del suo regalo?