Principini Cambridge a colloquio con un famoso naturalista

Come saprete William e Kate sono molto attenti alle cause sociali, tra queste anche la tutela e il rispetto dell’ambiente, quindi è naturale che i loro 3 figli (George, Charlotte e il piccolo Louis) ne raccolgano l’eredità.

Più di recente i tre piccoli reali e i loro genitori hanno incontrato il celebre naturalista e documentarista Sir David Attenborough presso Kensington Palace in occasione della presentazione del documentario: “David Attenborough: A Life On Our Planet”. Solo poche ore fa sull’account Instagram dei reali inglesi è apparso un tenero video in cui i principi George, Charlotte e Louis rivolgevano delle domande a Sir David Attenborough.

Questa è anche la prima volta che sentiamo il piccolo Lois, l’ultimo nato, parlare e rivolgere, come i suoi fratelli maggiori, una domanda all’illustre divulgatore scientifico.

Il primo a prendere la parola è George che ha chiesto a sir Attenborough quale pensa che sarà il prossimo animale ad estinguersi. “Speriamo che non ce ne sia nessuno“ ha risposto il naturalista, che ha spiegato, in modo semplice, come tramite donazioni da parte delle persone siano stati preservati 250 gorilla di montagna. “Le persone lo fanno perché gli animali sono preziosi”.

Poi è stata la volta di Charlotte di intervenire. La bimba, che indossava l’uniforme scolastica, ha chiesto “a me piaccioni i ragni, anche a te?” Sir David ha risposto che li ama e che le persone ne sono spaventate perché i ragni hanno molte gambe e sono imprevedibili. Il divulgatore ha invitato la principessina a osservare come costruiscono la tela.

Infine è venuto il turno di Louis, che con i suoi due anni e mezzo non parla ancora perfettamente. Il più piccolo dei Cambridge ha chiesto “quale animale ti piace?”, confondendo animal (animale in inglese) con amimal. Come dicevamo, questa è la prima volta che sentiamo ufficialmente la vocina di Louis, mentre i tre Cambridge erano apparsi insieme in un precedente video: il tributo agli operatori sanitari.

