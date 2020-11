Dalle faq del governo giunge un ulteriore chiarimento circa eventi tipici del periodo.

Unimamme, in questo periodo tante famiglie stanno facendo sacrifici per cercare di affrontare la situazione generata dalla pandemia.

Fiere, mercatini tipici: cosa dice il Governo

La speranza, di questo lockdown che vede l’Italia divisa in 3, è di arrivare almeno alle feste di fine anno con un minimo di serenità. Sappiamo che si tratta di una speranza e che in molte regioni , purtroppo i contagi galappano, così come nel resto d’Europa.

LEGGI anche: BAMBINI IN CASA, ECCO ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER TENERLA PULITA A PROVA DI COVID 19

Le faq del Ministero, nel frattempo, chiariscono cosa si può fare o non fare in questo periodo. Era quasi scontato, ma vederlo nero su bianco, a qualcuno potrebbe fare un po’ male e non ci riferiamo solo ai commercianti direttamente colpiti dal provvedimenti: i mercatini di Natale sono cancellati.

LEGGI ANCHE: NUOVO DPCM, BOZZA: COPRIFUOCO, LIMITAZIONI E CHIUSURE

Nella sezione delle faq del governo, quella dedicata a eventi, cerimonie e riunioni viene spiegato tutto. Naturalmente ci si riferisce al nuovo dpcm del 3 novembre scorso, il provvedimento riguarda tutte e tre le zone in cui è stato diviso il nostro Paese.

“Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?“.

LEGGI ANCHE: NUOVO BONUS BABYSITTER: CHI PUò CHIEDERLO E COME OTTENERLO

La risposta é : “Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate“.

La risposta è lapidaria. Ricordiamo che i provvedimenti, per ora sono in vigore fino al 3 dicembre, ma anche così, si arriverebbe troppo sotto la data di inizio per poterli organizzare, anche se fosse possibile. Naturalmente capiamo che la misura è volta ad evitare assembramenti, ma ammettiamo che un pochino ci dispiacerà non partecipare a una manifestazione caratteristica.

Anche sul Natale poi, poche certezze, sempre a causa della situazione contingente, durante la conferenza stampa in cui ha illustrato l’ultimo dpcm il nostro premier Conte ha detto: “a Natale no a veglioni, cene e balli ma più serenità economica“. E ha aggiunto: “Non ho la palla di vetro per dire se dovremo rivedere le stime del Pil, ma se queste misure ci aiuteranno a contenere il contagio credo che qualche spesa in più ce la possiamo permettere a Natale”.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Approvate questa misura?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS