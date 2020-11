Tuo figlio mangia troppi zuccheri? Uno strumento può aiutarti a scoprirlo

Uno strumento che consente di tenere sotto controllo lo zucchero consumato rispetto a quello che si dovrebbe consumare.

Unimamme, saprete certamente che l’eccesso di zucchero può causare problemi di salute come obesità e diabete.

Troppo zucchero: un modo per tenerlo a bada

Inoltre ci sono dei soggetti più fragili che andrebbero tutelati con maggior attenzione.

Stando ai Larc Livelli di Assunzione di Riferimento per la Popolazione Italiana reddatti dalla Sinu, Società Italiana di Nutrizione Umana, lo zucchero andrebbe limitato al 15% dell’energia introdotta giornalmente, un apporto elevato, cioè del 25% rispetto all’energia giornaliera è invece a rischio di provocare:

obesità

diabete

I soggetti più a rischio sono i bambini, perché, naturalmente, sono gli individui più soggetti a consumare:

prodotti da forno

dolci

succhi

gelati

Stando così la situazione nutrizionisti e pediatri che militano nel Servizio Nutrizionale Grana Padano, il settore del Consorzio Grana Padano che si fa promotore di un’alimentazione equilibrata, hanno pensato a uno strumento per calcolare finalmente lo zucchero che si consuma da quello che si dovrebbe cosumare.

Abbiamo quindi lo zuccherometro, uno strumento per

pediatri

scuole

famiglie

Lo zuccherometro si può usare:

smartphone

tablet

pc

Il programma di supporto può essere usato dal dietologo o dal medico per l’anamnesi alimentare, ma anche in aula come strumento didattico o in famiglia per aiutare i genitori nelle scelte alimentari.

Ecco come funziona:

si clicca sugli alimenti consumati quotidianamente

si indica la quantità

lo zuccherometro somma gli zuccheri consumati da maschi o femmine dai 2 ai 17 anni misurando lo zucchero nella sostanza e quelli aggiunti durante la lavorazione del prodotto, come saccarosio e fruttosio

fatta la somma lo compara alla quantità che si dovrebbe assumere per i parametri di Larn

vengono suggeriti anche alimenti alternativi con meno zucchero

Sempre gli esperti consigliano di favorire lo zucchero già contenuto naturalmente negli alimenti, come quello nella frutta fresca e nel latte e limitare invece quello aggiunto. Limitate anche le bevande che contengono fruttosio e sciroppo di mais con molto fruttosio e riducete il dolcificante.

Il professore Claudio Maffeis, ordinario di Pediatria dell’Università di Verona ha sottolineato che negli ultimi tempi è aumentata l’assunzione di fruttosio legata alle bevande e cibi. L’esperto aggiunge. «Questo contribuisce alla comparsa di fegato grasso e all’aumento dei livelli circolanti di lipidi ed è stato indicato come uno dei fattori che promuovono l’eccesso di peso e la sindrome metabolica“. La frutta fresca va bene, ma occhio al saccarosio presente in bevande e cibi o quello usato per dolcificare bevande e succhi.

Unimamme, cosa ne pensate di questa App di cui si parla su La Cucina Italiana?

