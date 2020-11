Il Collegio 5, Alessandro Andreini: “avrei voluto esser punito di più”

Alessandro Andreini è uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima stagione di Il collegio 5.

Alessandro Andreini è uno dei protagonisti di Il Collegio 5, in onda ogni martedì su Rai2 alle 21.20.

Alessandro Andreini: uno dei protagonisti del Collegio 5 parla

Ha 16 anni ed è originario di San Giovani in Marignano.

Andreini, fra i vari ragazzi che popolano il collegio situato ad Anagni si distingue per portare sempre con sé una patata e per gli strani esercizi di yoga. Nel suo paese di origine il ragazzo è attivo in diverse associazioni come la parrocchio e la Pro Loco. L’amministrazione Morelli ha un’ottima opinione di lui “un esempio brillante di come si possa contribuire in prima persona al bene comune.“

Su Rimini Today il ragazzo ha detto che l’idea di partecipare alla nuova edizione del collegio è arrivata casualmente.

“Una mattina leggendo le notizie online ho letto “aperti i casting per il collegio 5” e un po’ per gioco ho voluto mandare la candidatura senza neanche lontanamente pensare che sarei poi stato preso.“

Andreini ha aggiunto che durante le riprese non ha sofferto di nostalgia, ma “avrei voluto mangiare di più”. Nel reality Andreini ha partecipato alle bravate ma non è mai stato beccato alla fine un po’ gli è dispiaciuto. “Avrei dato di tutto per avere io quelle bellissime punizioni”.

Finita l’esperienza continua a mantenere i contatti con gli altri membri del cast, secondo lui la cosa più bella è stata aver creato splendidi ricordi. Alla fine il ragazzo ha detto esplicitamente che lui tornerebbe davvero in collegio per un anno e che “sarebbe un sogno”.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle dichiarazioni di questo ragazzo? Noi vi lasciamo con le anticipazioni sulla terza puntata in onda stasera su Rai2.

