Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda l’11 Novembre, un cavaliere del Trono over rivela un dettaglio molto particolare scatenando il caos in studio. Ecco cosa è sucesso oggi.

Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 11 Novembre, si è scatenato il caos in studio. Uno dei cavalieri del Trono Over ha fatto una dichiarazione sconcertante, scatenando i commenti degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, nonchè degli altri cavalieri del parterre maschile del programma.

Il cavaliere in questione, seduto al centro dello studio di fronte alle dame che sta frequentando al momento, ha dichiarato di aver avuto un incontro intimo con una delle due: tuttavia lei ha negato. Ecco chi è stato.

Uomini e Donne, cavaliere Over rivela: “Lo abbiamo fatto”

Al centro di questa nuova puntata di Uomini e Donne c’è stato il Trono Over con il confronto tra il giovane cavaliere Nicola Vivarelli e la dama Veronica. I due hanno raccontato degli ultimi esiti della loro frequentazione che, purtroppo, dovrà interrompersi perchè Nicola ha deciso di abbandonare il programma.

Di fronte alla notizia dell’imminente partenza del cavaliere, la donna ha deciso di non lasciare il programma per continuarlo a sentire al di fuori di Uomini e Donne: questa decisione ha lasciato confusi gli opinionisti Gianni e Tina nonchè la stessa Maria De Filippi.

“Su quali premesse dovrei lasciare il programma? A lui interessa anche Angelica e se dovessi uscire da questo programma lo farei per costruire qualcosa“, ha così affermato Veronica.

A pochi giorni dalla sua partenza, Nicola ha inoltre raccontato dell’ultima esterna con la donna. “C’è stato solo un bacio fra voi due?“, ha chiesto Armando.

Il giovane cavaliere, dopo un primo tentennamento ha sganciato la bomba nello studio del programma, lasciando tutti a bocca aperta. “Con Veronica abbiamo fatto l’amore fino alle tre di notte“, ha rilevato Nicola Vivarelli, scatenando l’indignazione della dama.

Veronica, infatti, ha subito negato le parole del ragazzo suscitando l’ira e l’iralità dello studio e degli opinionisti. Da un lato Armando che ha dato ragione a Nicola e l’ha incoraggiato a dire la verità, dall’altro l’opinionista Tina Cipollari che ha urlato alla dama: “Sei una principessina sul pisello, finta falsa, sta mezz’ora a raccontare cavolate. Vergognati, ti devi vergognare! Sei stata lì ad attaccare Armando e poi salta fuori tutto“.

Ma le polemiche non sono terminate, perchè dall’altra parte dello studio è intervenuto Aldo ad alimentare il caos in studio. L’uomo ha dichiarato di aver frequentato anche lui Veronica qualche sera fa e di essersi intrattenuto con lei fino a tarda notte.

