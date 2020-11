Intervista a Diana, Harry sotto accusa: ha abbandonato il fratello William

I due duchi figli del Principe Carlo non sarebbero d’accordo circa un’indagine riguardante la loro mamma.

Unimamme, anche se ormai sono trascorsi più di 20 anni dai tumultuosi anni del divorzio tra il principe Carlo e Lady D, quei fatti tornano a sollevare interrogativi, con conseguenze anche sugli eredi.

Lady D: l’intervista shock torna a far discutere

Forse saprete che in questo periodo su Netflix è arrivata la quarta stagione di The Crown, serie tv che narra le vicessitudini del lungo Regno di Elisabetta II e dove, essendo arrivati agli anni Ottanta, ampio spazio è occupato dal disastroso matrimonio tra Carlo e Diana.

Proprio questa stagione, criticata da alcuni dei reali, potrebbe aver spinto il Principe William ad appoggiare l”indagine sulla BBC, accusata di aver ingannato Diana per indurla a rilasciare la fatale intervista che portò al divorzio dal principe Carlo.

L’intervista fece scandalo perché lady Diana, ormai in rotta con Carlo, rilasciò la dichiarazione che fece tremare la monarchia, “eravamo in tre in quel matrimonio“, riferendosi alla relazione clandestina con Camilla Parker Bowles che poi sposò. La regina impose che la coppia ufficializzasse la separazione con il divorzio, l’anno dopo.

Bene, a promuovere l’inchiesta su quella celebre intervista è stato il fratello di Diana, il conte Charles Spencer secondo il quale il giornalista della BBC, Martin Bashir, si approfittò di Diana, sfruttando documenti bancari e presunte intercettazioni al telefono e della sua posta, obbligandola a rilasciare quelle dichiarazioni.

Il duca di Cambridge sostiene l’inchiesta e, secondo Kensington Palace ha detto:”se indipendente è un passo nella giusta direzione”. Questo però ha generato nuovi malumori perché il Duca del Sussex, il principe Harry non ha invece rilasciato dichiarazioni ufficiali a tal proposito.

Ingrid Seward, a capo di Magazine Majesty, ha commentato sul The Sun “ “di solito il principe Harry è propenso a fare conoscere la sua opinione. Perché non l’ha fatto in questo caso e non si è messo al fianco del fratello? E’ strano che non abbia parlato del caso della BBC e di Bashir dal momento che ultimamente si è espresso su tante altre cose. Dovrebbero essere uniti su questa questione”.

Questo silenzio rinfocola le voci circa screzi tra i fratelli reali. Pare che questi si siano accentuati quando Harry e sua moglie Meghan hanno lasciato la famiglia reale. Nel frattempo la BBC promette di scoprire la verità e noi non vediamo l’ora di conoscerla.

Unimamme, cosa ne pensate di questi ultimi sviluppi?

