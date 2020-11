“Questo è ciò che vedrete prima di morire”: l’appello shock di un medico

Un medico americano ha condiviso un filmato per allertare la popolazione sulla necessità di prendere le necessarie precauzioni contro il Covid.

Unimamme, nonostante la crisi negli ospedali e i racconti dei sopravvissuti e di chi è stato in terapia intensiva, ci sono ancora troppe persone che hanno l’arroganza e la stupidità di negare l’evidenza e quindi di rifiutare le misure per contenere il contagio da Covid 19.

Un filmato per contrastare i negazionisti

Solo qualche giorno fa un uomo italiano ha avuto una reazione impropria, completamente fuori controllo e negazionista quando sua mamma è stata ricoverata per Covid.

Oggi condividiamo l’appello di un medico americano, che ha caricato un video diventato virale su Twitter.

Kenneth Remy è un medico che lavora al Washington University – BJC Health System di St. Louis. Il suo breve filmato ha ottenuto 134 mila visualizzazioni, 4 mila Like e 2847 retweet.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE — Kenneth E. Remy, MD, MHSc, FCCM (@DrKenRemy1) November 21, 2020

Il dottor Remy ha dichiarato: “questo è quello che vedrete negli ultimi istanti della vostra vita quando respirerete 40 volte al minuto e avrete un livello di ossigeno nel sangue che sta scendendo sotto gli 80″.

Il filmato è molto duro e, appunto, simula cosa vede un malato di Covid poco prima di essere intubato. Il filmato è stato girato come una soggettiva da parte di un paziente e si vede il medico, Remy, un attimo prima di usare il laringoscopio e il tubo endotracheale per effettuare l’intubazione.

“Spero che gli ultimi momenti della vostra vita non siano come questi. Perché ve lo assicuro, questo è quello che vedrete, quello che vostra madre, vostro padre, i vostri figli malati di Covid vedranno alla fine della loro vita. È una cosa seria. Vi scongiuro: per favore, applicare le regole per limitare la diffusione del coronavirus, così da prevenire la malattia per voi e per i vostri cari”.

Successivamente il dottor Remy ha raccontato di aver girato il video d’impulso, accorgendosi che i casi di questo tipo aumentavano. Il dottore, in un’intervista alla BBC ha spiegato che per chi finisce intubato in terapia intensiva le chances di sopravvivenza diminuiscono e aumentano invece quelle di morte.

Unimamme, cosa ne pensate di questo filmato? Vi lasciamo con uno studio su come mascherine e distanziamento riducano i contagi.

