Quanti pannolini si consumano ogni giorno? Ecco come risparmiare

Avete mai fatto il conto di quanti pannolini si consumano al giorno per un neonato? Lo abbiamo fatto noi per voi.

I primi mesi di vita di un neonato sono sicuramente i più difficili, nottate in bianco, pianti senza un apparente motivo, ma anche i più costosi in termini di cambio pannolini.

In media, un neonato nel primo mese di vita bagno molto spesso il pannolino che deve essere subito cambiato perchè poi può creare rossori al culetto. Avete mai fatto il conto di quanti pannolini servono al giorno per i bambini così piccoli? Se no li abbiamo fatti noi per voi.

Pannolini: quanti se ne cambiano al giorno per i neonati e come fare per risparmiare

Chi diventa genitore per la prima volta non si può nemmeno immaginare la quantità di pannolini, tra le tante cose, che si troverà ad acquistare per il piccolo nei suoi primi mesi di vita. Di solito un neonato va cambiato circa 10 volte al giorno, più o meno. Il motivo è molto semplice, i piccoli nei primi giorni di vita di solito scaricano dopo ogni poppata che in media avviene ogni 2-3 ore. Quindi serviranno degli 8 ai 12 pannolini al giorno almeno nei primi due mesi. Quando si fa più grande il numero di pannolini tende a diminuire per arrivare ai 5-6, ma dipende sempre dal bambino.

Queste non sono cifre che vanno bene per tutti i neonati. Il numero varia a secondo di alcuni fattori, come:

il latte: con il latte in polvere il neonato fa di solito meno feci e meno liquida

ci sono dei genitori che decidono di cambiare il pannolino ad ogni singola pipì, mentre alcuni lo cambiano solo se hanno fatto le feci o dopo un certo numero di ore, anche se è pulito.

Come tutto quello che riguarda i bambini, non esiste una regola bene precisa. Ci sono diverse scuole di pensiero, c’è chi lo cambia prima della poppata, che dopo, ma quello che è certo che almeno una volta è toccato cambiare il pannolino due volte di seguito perché il pargoletto ha fatto la cacca subito dopo essere stato lavato e cambiato. Ciò è del tutto normale e soprattutto è inevitabile, perché in fondo puoi fare tutti i calcoli che vuoi ma i bisogni di tuo figlio saranno sempre imprevedibili.

Con questi numeri si può stimare che in un mese si saranno cambiati anche 300 pannolini. Quindi è molto importante anche poter risparmiare sull’acquisto degli stessi. Come fare? Di certo la prima cosa da fare è quella di vedere un poco le offerte che ci sono nei classici negozi, ma anche on line sui siti di e-commerce. Ad esempio su Amazon ci sono sempre delle buone offerte, poi c’è la possibilità di fare una specie di abbonamento ed ogni mese arrivano i pannolini a casa e scontati del 15%, ma oggi con il Black Friday ci sono delle ottime offerte. Inoltre, conviene fare una scorta quando si trovano in offerta, ma occhi alla taglia considerate anche il peso che il piccolo avrà quando li dovrà usare.

Anche alle future mamme conviene dare un’occhiata per poter risparmiare un poco di solidini che non fa mai male.

Inoltre bisogna considerare anche la qualità dei pannolini. Compare pannolini che hanno un prezzo basso spesso significa, ma non è una regola, che sono anche di qualità inferiore. Questo potrebbe comportare un cambio pannolini in più, quindi ad esempio invece di usarne 10 al giorno se ne usano 15 e questo significa acquistarli più spesso. I detti antichi dicevano, “Il risparmio non è mai guadagno“, a volte è proprio vero.

Voi unimamme quanti pannolini cambiate a giorno? Come avete scelto la marca giusta per il vostro piccolino? Usate quelli usa e getta o quelli lavabili? Sapete le differenze?