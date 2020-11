Lotteria degli scontrini: come funziona e i premi in palio

In partenza la lotteria degli scontrini che permetterà agli italiani di risparmiare.

Unimamme, presto in arrivo un modo per vincere fino a 5 miilioni di Euro con le estrazioni.

Compra, paga col bancomat e vinci migliaia di Euro

Si tratta, ancora una volta di un sistema per incentivare l’uso della moneta elettronica.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste e come partecipare.

Trascorsi 3 anni di rinvii, a partire dall’11 gennaio del 2021 arriverà l’attesa lotteria degli scontrini che mette in palio per i consumatori fino a 25 mile Euro con estrazioni settimanali e 5 milioni con quella annuale.

Dal 1 dicembre, quindi domani, sul sito creato appositamente dall’agenzia delle dogane si potrà richiedere il proprio codice lotteria. Esso è un codice a barre abbinato al codice fiscale che ognuno potrà stampare o salvare sullo smartphone.

Come fare per ottenere il codice lotteria?

andate sul sito lotteria degli scontrini

nella sezione partecipa ora digitate il vostro codice fiscale

salvate il vostro codice ottenuto

Questo passaggio è importante per mantenere l’anonimato, i negozianti infatti non vedranno il codice fiscale dei clienti, ma solo il codice a barre dedicato alla lotteria.

Se lo smarrite dovete accedere nuovamente al portale della lotteria, inserite di nuovo il codice fiscale e così vedrete di nuovo il codice della lotteria.

Come funziona?

Ogni scontrino genera un “numero di biglietti virtuali della lotteria, pari a un biglietto per 1 Euro di spesa, con un arrotondamento, se per esempio la cifra decimale supera i 49 centesimi (con 1,50 Euro si ottengono due biglietti), fino a un massimo di 1000 biglietti per acquisto.

La lotteria è gratuita, lo precisiamo, basta solo il codice. Sono previste estrazioni:

settimanali

mensili

annuali

Ci saranno 15 premi settimanali da 25 mila Euro per l’acquirente e 5 mila per l’esercente, 10 premi mensili da 100 mila Euro per chi compra e 200 mila Euro per chi vende, infine un premio annuale da 5 milioni per chi compra e 1 milione per chi vende.

Chi vince viene informato immediatamente tramite sms, e-mail o instant messanger se avete lasciato i contatti nell’area del portale lotteria. Il vincitore poi riceve anche una comunicazione formale tramite una Pec (la posta elettronica certificata) o una raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia.

Ricordatevi pero di richiedere i vostri beni entro 90 giorni.

Unimamme, cosa ne pensate di questa iniziativa riportata su Il Fatto Quotidiano?

