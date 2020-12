Nuovo dramma per il Principe Harry: ha perso una persona cara, vicina alla sua famiglia.

È un momento molto difficile per il Principe Harry del Regno Unito. Dopo l’annuncio pubblico della moglie Meghan Markle del bambino perso per un aborto spontaneo, Harry ha avuto un lutto in famiglia per la morte di una persona a lui vicina, anche se non parente.

È morta una delle sue madrine di battesimo, una delle più care. Il dramma è che Harry non ha potuto partecipare al funerale, perché si trova in California con la moglie, dove ha deciso di trasferirsi e non la pandemia di Covid-19 non è possibile viaggiare. Ecco cosa è successo.

Il Principe Harry ha perso una persona cara

Si chiamava Lady Celia Vestey, aveva 71 anni, ed era una delle madrine scelte dal Principe Carlo e da Lady Diana per il battesimo di Harry.

Lady Vestey non era conosciuta al grande pubblico ma era molto vicina alla famiglia reale britannica e al Principe Harry. Soprattutto era amica della Regina Elisabetta II e sua compagna nel pubblico delle corse dei cavalli, lo sport per cui la Regina va pazza. Elisabetta e Lady Vestey facevano spesso coppia alle corse di Ascot, entrambe sorridenti e complici sulle tribune.

Moglie del barone Lord Samuel Vestey, uomo d’affari ricchissimo, e madre di tre figli, Lady Celia era una dei sei tra padrini e madrine al battesimo di Harry. Una scelta, quella di Carlo e Diana, che aveva suscitato tensioni in famiglia, perché tra le madrine non era stata inclusa la Principessa Anna, sorella di Carlo e zia di Harry.

Lady Celia Vestey, come ogni madrina che si rispetti è stata sempre vicina a Harry durante la sua crescita e, naturalmente, era anche al suo matrimonio con Meghan Markle. Più di una persona amica. Una persona di famiglia. Harry era rimasto in contatto con la sua madrina anche dopo il trasferimento in America.

Non potendo partecipare al funerale della donna, poiché con la pandemia di Covid-19 non si può viaggiare da un continente all’altro o comunque è difficilissimo, Harry ha telefonato ai tre figli di Lady Vestey per esprimere tutto il suo affetto e le condoglianze sue e della moglie. Deve essere stata una perdita dolorosa per Harry.

La notizia della morte di Celia Vestey è stata data dal quotidiano Telegraph che ha scritto di una morte improvvisa ma serena per la donna, deceduta lo scorso 28 novembre.

Il lutto è per tutta la famiglia reale britannica e in particolar modo per la Regina Elisabetta che ha visto morire in poco tempo un’altra amica, per giunta molto più giovane di lei, dopo la scomparsa dell’affezionata cugina Lady Elizabeth Shakerley, morta a 79 anni.

Il marito di Lady Celia, Samuel Vestey aveva prestato servizio come Master of the Horse alla Royal Household, ovvero come ufficiale responsabile dei cavalli appartenenti alla Regina, dal 1999 al 2018, e nel 2019 era stato nominato Lord in Waiting dalla Regina.

Insomma, i Vestey avevano da lungo tempo un legame molto stretto con la famiglia reale britannica, che ora piange anche questa perdita. Un momento molto difficile, con il Natale alle porte che a causa della pandemia di Covid vedrà la famiglia reale separata: Elisabetta e Filippo resteranno lontani dai nipotini, nella loro bolla di sicurezza. Mentre l’affare Meghan e Harry continua ad essere complicato, con la coppia che potrebbe perdere il titolo sia di Altezze reali che di Duchi di Sussex. Ma questa è un’altra storia.

