E’ stato reso noto il richiamo per rischio chimico di un prodotto alimentare venduto da una catena di discount. I lotti sono tanti.

Il Ministero della Salute continua a pubblicare numerosi richiami di prodotti alimentari che non dovevano essere immessi sul mercato. Le segnalazioni da metà novembre sono tantissime e sono tutti prodotti veduti nel nostro Paese anche nei supermercati/discount più famosi. Vedi il richiamo del latte della Lidl ed il maxi richiamo di prodotti venduti nei negozi Coop.

Richiamo prodotto: la marca ed i lotti da controllare

Il richiamo di oggi interessa diversi lotti di un prodotto alimentare molto diffuso e venduto da una delle catene di discount con oltre 320 punti vendita nel Nord e Centro Italia, In’s Mercato. Vi ricordiamo che i richiami a differenza dei ritiri avvengono quando il prodotto è già uscito dallo stabilimento e l’unico modo che l’Osa (l’operatore del settore alimentare) ha per non far consumare al cliente l’alimento è quello di rendere nota la notizia attraverso tutti i canali che ha a disposizione; dalla segnalazione su Internet all’installazione di segnaletica cartacea nei negozi dove l’alimento viene distribuito.

Questa volta, ad essere oggetto del richiamo sono stati diversi lotti dei Grissini rustici biologici venduti da In’s Marcato, con richiamo a causa di un rischio chimico. Il motivo del richiamo è sempre per la presenza dei semi di sesamo che contengono un elevato livello di ossido di etilene superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : GRISSINI RUSTICI BIOLOGICI

: GRISSINI RUSTICI BIOLOGICI Marchio del prodotto : IN’S MERCAT0 S.P.A

: IN’S MERCAT0 S.P.A Nome o ragione sociale dell’OSA : IN’S MERCAT0 S.P.A

: IN’S MERCAT0 S.P.A Lotto di produzione: vari vedi sotto

Marchio d’identificazione dello stabilimento: BISCOPAN S.R.L

BISCOPAN S.R.L Sede dello stabilimento : VIA DELL’INDUSTRIA 345 – 45021 BADIA POLESINE (RO)

: VIA DELL’INDUSTRIA 345 – 45021 BADIA POLESINE (RO) Nome del produttore: BISCOPAN S.R.L

BISCOPAN S.R.L Data di scadenza o termine minimo di conservazione : vedi sotto

: vedi sotto Descrizione peso/volume di vendita: confezioni da 200 gr

I lotti sono tanti ecco l’elenco con le rispettive date di scadenza:

135, data di scadenza 14 febbraio 2021

data di scadenza 14 febbraio 2021 140, data di scadenza 19 febbraio 2021

data di scadenza 19 febbraio 2021 163, data di scadenza 11 marzo 2021

data di scadenza 11 marzo 2021 167, data di scadenza 15 marzo 2021

data di scadenza 15 marzo 2021 170, data di scadenza 18 marzo 2021

data di scadenza 18 marzo 2021 171, data di scadenza 19 marzo 2021

data di scadenza 19 marzo 2021 176, data di scadenza 24 marzo 2021

data di scadenza 24 marzo 2021 184, data di scadenza 2 aprile 2021

data di scadenza 2 aprile 2021 188, data di scadenza 6 aprile 2021

data di scadenza 6 aprile 2021 191, data di scadenza 9 aprile 2021

data di scadenza 9 aprile 2021 197, data di scadenza 15 aprile 2021

data di scadenza 15 aprile 2021 198, data di scadenza 16 aprile 2021

data di scadenza 16 aprile 2021 203, data di scadenza 21 aprile 2021

data di scadenza 21 aprile 2021 205, data di scadenza 23 aprile 2021

In questi casi il consiglio è quello di non consumare l’alimento e di riportarlo al punto vendita. Qui, o verrà fatto un rimborso o sostituito l’articolo con uno conforme. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme consumate questo prodotto?

