Maxi richiamo di prodotti alimentari: l’allerta è urgente

Sono stati resi noti diversi richiami per rischio chimico di cinque prodotti alimentari venduti in Italia. Si tratta di un maxi richiamo.

Non si fermano i richiami di diversi prodotti alimentari che vengono pubblicati sul sito del Ministero per la Salute. Solo oggi sono stati pubblicati ben 5 richiami e tutti per lo stesso motivo.

Il motivo è un rischio chimico per la presenza di un ingredienti che contiene valori di ossido di etilene superiore ai limiti stabiliti per legge.

Maxi richiamo: le marche ed i lotti da controllare

Su sito del Ministero della Salute sono stati pubblicati 5 richiami di varie marche e venduti in diversi supermercati che si trovano distribuiti su tutto il territorio italiano. Il motivo? La presenza dei semi di sesamo contagiati con ossido di etilene. Non sono i primi prodotti ad avere questo problema, ogni giorno se ne aggiungono diversi alla lista.

Ecco quali sono gli ultimi prodotti richiamati dal mercato:

Natura Viva: semi di sesamo decorticati: Maxi D srl: 1802181903 e scadenza 19/198/2021: 2603180405 scadenza 04/11/2021; 705181105 scadenza 04/11/2021. Bio: semi di sesamo decorticati biologici: In’s Mercato: vedi foto Viaggiator Goloso: croccante con sesamo: Unex Maxi Spa: Lotto IT 201019. Data di scadenza: 10/2021 Piaceri italiani: croccante spezzato con sesamo: Crai Secom spa: Lotto IT 201019. Data di scadenza: 10/2021 Piaceri italiani: croccantini assortirti (sesamo e arachide): Crai Secom spa: Lotto IT 201111. Data di scadenza: 10/2021.

In questi casi il consiglio è quello di non consumare l’alimento e di riportarlo al punto vendita. Qui, o verrà fatto un rimborso o sostituito l’articolo con uno conforme. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Voi unimamme consumate questi prodotti? Cosa ne pensate dei vari richiami, come quello del pesce spada surgelato?

