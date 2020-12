Michelle Hunziker fa un bellissimo regalo per la figlia Aurora in occasione del suo compleanno. Un tuffo nel passato che ci piace molto.

24 anni fa nasceva la prima figlia di Michelle Hunziker avuta con l’ormai ex marito Eros Ramazzotti. Per festeggiare Aurora, la bionidissima conduttrice ha pubblicato su Instagram un video molto tenero con foto privatissime con la festeggiata.

Immagini inedite di un’Aurora appena nata ed a pochi mesi di vita con la sua giovanissima mamma. Infatti le due si passano solo 19 anni.

Michelle Hunziker su Instagram: il commovente video di auguri per Aurora

Il video che l’amata conduttrice ha dedicato ad Aurora Ramazzotti nel giorno del suo 24esimo compleanno è pieno d’amore di una mamma verso la propria figlia. Si tratta, come già detto, di video super privati, che la conduttrice ha voluto mettere insieme per fare un super regalo non solo alla figlia, ma anche ai suoi tantissimi fan.

Si passa dalle prime ore dopo il parto, al primo bagnetto, alla visita a casa dei nonni, le coccole ed i baci con la mamma e tanti altri episodi che rimangono nella memoria di ogni mamma. Un vero e proprio tuffo nel passato sulle note di Wild World di Cat Stevens e con la scritta: “Auguri vita mia“.

Stasera la Hunziker sarà impegnata alla conduzione del talent show di Canale 5, All Together Now 2020, che è passato alla prima serata del sabato sera, quindi doppia festa per la show girl svizzera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Nelle stories ha poi pubblicato un vecchio duetto con Aurora e con dei commenti simpatici e teneri allo stesso tempo: “Auguri anima mia“, “24 anni, mi sembra ieri che ti cambiavo il pannolino e ti mordevo le chiappette“, “Questo è l’esatto orario in cui sei nata: 10.26 del mattino…del 1996, il mio angelo“, per poi concludere con un grande “Ti amo“.

Inutile dire che in poco tempo il post ha ricevuto tantissimi commenti ed auguri, tra i quali anche quello della stessa Aurora: “Questo video rimane uno dei miei preferiti al mondo❤️❤️❤️ ti voglio bene mammotta“.

Voi unimamme cosa ne pensate del loro rapporto? Noi faccio tanti auguri ad Aurora che ha anche affrontato il Covid-19.

