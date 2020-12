Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova ha condiviso su Instagram un vecchio scatto.

Unimamme, è sempre piacevole quando un personaggio del mondo dello spettacolo condivide parte della sua vita con i suoi fan.

La compagna di Raoul Bova e il compleanno della figlia Luna

Di recente la showgirl Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, ha pubblicato su Instagram un bello scatto di famiglia con una tenera dedica.

Vediamo di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: ROCIO MUNOZ MORALES, I SUOI SEGRETI DI BELLEZZA: “GIOCARE CON LE FIGLIE”

Rocío Muñoz Morales, modella e conduttrice televisiva ha pubblicato sui social uno scatto risalente a 5 anni fa, quando è diventata mamma per la prima volta di una splendida bambina di nome Luna, la primogenita avuta da Raoul Bova.

L’attrice e Raoul Bova si sono conosciuti nel 2013, sul set del film Immaturi, all’epoca il matrimonio di Bova si era già concluso.

LEGGI ANCHE: RAOUL BOVA DI NUOVO PAPÀ: ROCIO MORALES È DI NUOVO INCINTA (FOTO)

Rocío Muñoz Morales nel giorno del compleanno della figlia, venuta alla luce 5 anni fa, ha pubblicato una foto risalente ai primissimi momenti di vita della piccola, subito dopo il parto, quando i genitori l’hanno potuta vedere per la prima volta.

Ecco che cosa ha scritto come dedica per la sua bambina: “5 anni fa insieme a te è nata la parte migliore di me.

Grazie di esistere Luna.

Auguri amor mio! 🎈

P.S. Grazie per essere stato il compagno perfetto d’avventura. @raoulbovagram”.

La bellissima foto di famiglia è valsa 42 mila Like e 1000 messaggi di commenti di auguri per la piccola Luna.

LEGGI ANCHE: IL REGALO ALLA FIGLIA DI 2 ANNI DI ROCIO MUNOZ MORALES FA DISCUTERE

Dopo Luna la coppia ha avuto anche un’altra bimba, che ora ha 3 anni: Alma (che significa anima). Raoul era già padre di altri due ragazzi, ormai già grandi: Alessandro Leon e Francesco, avuti dall’ex moglie Chiara Giordano.

In una recente intervista a Verissimo Rocio ha ammesso di essere la più permissiva tra i due nei confronti delle figlie, verso cui si sente molto complice. ” Non so se è perché sono femmine o perché sono lontana dalla mia famiglia d’origine, però siamo come una sola persona”.

Unimamme e a voi è piaciuto questo bello scatto?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.