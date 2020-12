Questa sera andrà in onda il primo live di X Factor, a cantare sul palco ci sarà Casadilego, una delle under donne di Hell Raton, ma chi è?

Con la sua esibizione alle audizioni di questa estate Casadilego ha fatto emozionare proprio tutti.

Hell Raton, sentendola cantare, non è riuscito a trattenere le lacrime e anche gli altri tre giudici ne sono rimasti visibilmente colpiti.

Il suo video ha fatto il giro del web e adesso c’è grande attesa per vedere quale sarà il suo inedito che canterà questa sera.

La ragazza è in squadra con Hell Raton insieme a Cmqmartina e Mydrama, andando a comporre il team delle under donne.

Insomma intorno a lei c’è grande curiosità e i suoi sostenitori non vedono l’ora di vedere che tipo di dritte Hell Raton le ha consigliato anche per il suo primo inedito.

Certo data la sua giovane età nessuno si aspettava un talento del genere, ma forse il suo merito è anche del suo spirito guida, Ed Sheeran di cui è una grande fan.

Chi è Casadilego, la nuova under donne di X Factor?

Casadilego è il suo nome d’arte, lei si chiama Elisa Coclite ed ha solo diciasette anni. È nata in Abruzzo, precisamente a Montorio al Vomano (Teramo), e la sua passione è sempre stata quella di cantare.

La ragazza è figlia d’arte, il padre infatti è Massimiliano Coclite, celebre jezzista apprezzato in tutto il mondo e insegnante al conservatorio Casella de L’Aquila.

Anche la madre è nel mondo della musica ed è un’apprezzata cantante, una grande fonte d’ispirazione per la figlia.

Fin da piccola Elisa ha studiato pianoforte e subito dopo si è immersa nello studio della chitarra intorno ai nove anni.

Pianoforte e chitarra sono i suoi strumenti preferiti, ma la ragazza è anche bravissima a suonare il violoncello, strumento che ha studiato dagli otto anni fino ai quindici.

Nel suo Paese è molto conosciuta proprio per la sua bravura, tanto che fa parte del coro di voci bianche.

Insomma una giovane davvero promettente che potrebbe essere una papabile vincitrice del programma.

Anche su Instagram, dopo la sua performance, ha riscosso un grande successo, tanto che adesso conta quasi quaranta mila follower.

Adesso, dopo le emozionanti serate dei live, Casadilego è arrivata alla finalissima del programma e potrà contendersi la vittoria finale.

Ce la farà?

Casadilego Vittoria testo

Il brano è stato presentato dalla giovane cantante durante la prima serata dei live di X Factor 2020 ed è subito stato un successo.

Vittoria è stato scritto da Mara Sattei e noi ne rileggiamo insieme il testo

Vittoria ha gli occhi blu

E viene al mondo in giù

La sento piangere, sì non l’ho vista ancora

Riflette alla finestra una tendina rotta

Poi c’ha il naso all’insù

Che non è proprio il mio, capisse le volte in cui scrivo

Per andarmene a inventare, sì un mondo diverso

Che poi sapessi indietro quanto tempo ho perso

C’è una rivoluzione fuori tutto è a pezzi

Ti metto sopra il cuore così non ci pensi

E vincessi un milione non saprei che farci

Tu non lasciare il cuore a chi fa sopra i graffi

O sì a qualche coglione, che poi te ne penti

Tu piuttosto guarda il cielo, nei mille tormenti

E poi ti guardo mentre ridi e mentre ti addormenti

Ho come l’impressione già ti conoscessi