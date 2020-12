Misure anti-Covid a Natale: la novità che piacerà alle famiglie. Il governo sta valutando alcune modifiche alle restrizioni.

Mentre ci avviciniamo a Natale, arrivano alcune indiscrezioni sulle possibilità di modifica alle misure adottate dal Governo per il contenimento dei contagi di Covid-19 durante il periodo natalizio. Modiche che faranno contente molte famiglie.

Per andare incontro a chi vive nei piccoli Comuni, il Governo potrebbe allentare le restrizioni agli spostamenti nei giorni festivi. Ecco di cosa si tratta.

Misure anti-Covid a Natale: forse consentiti gli spostamenti tra Comuni

Sappiamo che per il periodo natalizio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni e Province autonome dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021 e anche tra Comuni nei giorni di Natale, 25 dicembre, Santo Stefano, 26 dicembre, e Capodanno, 1° gennaio. Le limitazioni agli spostamenti sono state introdotte con Decreto legge del 2 dicembre 2020 (non con il DPCM del 3 dicembre che invece dispone altre misure).

Si tratta di provvedimenti molto duri ma necessari per evitare l’esodo delle partenze di massa all’inizio delle vacanze di Natale e soprattutto per evitare gli assembramenti nelle case, per pranzi e cenoni, nei principali giorni di festa.

Il divieto agli spostamenti tra Comuni diversi, tuttavia, se lascia comunque una certa libertà a chi abita nelle grandi città, crea invece numerosi problemi a chi risiede nei piccoli Comuni, con 600 o 500 abitanti. Rischiano di verificarsi delle situazioni per cui non potranno vedersi per Natale nemmeno familiari che si frequentano abitualmente ma vivono in Comuni diversi anche se vicini. Pensiamo anche ai quartieri che si trovano in Comuni differenti ma sono separati soltanto da una strada.

Proprio in merito a queste restrizioni che rischiano di essere eccessive, il Governo Conte starebbe valutando delle deroghe o delle modifiche. È quanto riporta l’agenzia Ansa, citando nelle fonti parlamentari.

Il Governo potrebbe aprire alla possibilità di spostarsi tra Comuni diversi anche a Natale. Almeno a certe condizioni. Per permettere gli spostamenti finora vietati, il Governo potrebbe introdurre delle modifiche al Decreto legge del 2 dicembre n. 158 oppure, sempre secondo quanto riporta Ansa, potrebbe concedere un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni, indicate nelle FAQ presenti sul portale web del Governo.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha già espresso il suo consenso a rivedere la norma che vieta gli spostamenti tra piccoli Comuni, definendola “un po’ assurda e di difficile comprensione”. “Mi auguro che la mobilità tra piccoli comuni sia assicurata“, ha scritto in un post su Facebook Di Maio.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al momento si trova a Bruxelles per il Consiglio europeo sul Recovery Fund e sul bilancio della Ue. Comunque, Conte ha già anticipato che al suo rientro in Italia discuterà con i capi delegazione della questione degli spostamenti tra Comuni a Natale.

Nel frattempo, per comprendere meglio cosa si potrà e cosa non si potrà fare a Natale, soprattutto come sono regolate le visite a parenti e amici durante le festività, è uscita una circolare esplicativa.

Che ne pensate unimamme di queste probabili possibilità di spostamento tra Comuni a Natale?