Natale: cosa fare se rientro dall’estero

Cosa devono fare i nostri connazionali che rientrano dall’estero nel periodo natalizio e gli eventuali turisti.

Unimamme, queste prossime feste di Natale saranno molto diverse dal solito.

Dpcm sul Natale e i viaggi: cosa è previsto

Ci sono infatti regole e restrizioni per evitare un nuovo dilagare del contagio da Covid – 19.

Vediamo che cosa accade per i nostri connazionali che rientrano in Italia o gli eventuali turisti.

Tampone o quarantena:

Le persone che arrivano da uno dei 27 Paesi europei o da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno Univo, Svizzera o principato di Monaco nel periodo tra il 10 dicembre fino al 15 gennaio devono fare un tampone molecolare o antigenico nello Stato da cui provengono prima dell’arrivo in Italia. L’alternativa è la quarantena.

Le regole si fanno ancora più stringenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, il tampone prima di entrare in Italia andrà bene solo se l’arrivo su suolo italiano è motivato da esigenze:

lavorative

studio

salute

urgenza

rientro al proprio domicilio o presso la propria residenza

In caso si viaggiasse per: turismo, vacanza, interesse culturale bisognerà fare la quarantena non appena sbarcati. Inoltre è necessario comunicare l’ingresso al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente.

E se si proviene da un Paese extra europeo?

Dal 4 dicembre al 15 gennaio chi arriva da un Paese extra europeo deve rimanere in quarantena fiduciaria. Oltre a questo le persone che arrivano devono comunicare l’ingresso in Italia alle Asl. Esiste poi il divieto di ingresso da alcuni Paesi extraueropei tranne che per motivi di lavoro, studio, salute, urgenza, rientrare al domicilio, abitazione o residenza.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste nuove regole del nuovo dpcm? Vivete all’estero e pensate di tornare per Natale, oppure avete parenti che vorrebbero farvi visita? Noi vi lasciamo con un consiglio su come trascorrere un Natale sicuro coi parenti.

