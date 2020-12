Assegno per i figli e bonus: approvata la legge di Bilancio

By

Approvato dal Senato vari incentivi per le famiglie: dall’assegno per i figli ai bonus per mobili, internet e cellulari.

Il Senato ha approvato la nuova legge di bilancio che verrà ricordata per essere la manobra dei bonus in quanto sono stati previsti un numero considerevole di incentivi e sgravi ai cittadini italiani.

Dei bonus in questi giorni vi abbiamo parlato di che requisiti avere e di come fare rischiesta, ma mancava ancora l’approvazione. Adesso che sono stati tutti approvati vediamo in dettaglio quelli che riguardano le famiglie.

Approvati i bonus per il 2021: incentivi anche per le famiglie come l’assegno per i figli

Dopo la Camera anche il Senato vota la fiducia sul testo della legge di Bilancio per il 2021 che ora attende solo la firma del Capo dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta. Vediamo cosa succederà per le famiglie:

Assegno unico figli per il 2021

Sono stati stanziati 3 miliari di euro per il 2021 che diventeranno 5 nel 2022. L’assegno sarà per ogni figlio a carico fino ai 18 anni di età-. Viene anche rafforzato il bonus bebè per tutti i nati nel 2021.

Congedo paternità

I giorni di congeto di paternità passano da 7 a 10 per chi avrà un figlio nel 2021.

Incentivo madri che lavorano

Sono stati stanziati 50 milioni di euro per favovire il rientro a lavoro delle neo mamme e le madri single con figli disabili avranno un assegno di 500 euro, purché siano disoccupate o monoreddito e con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%. Stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. In arrivo anche 5 milioni per i caregiver familiari.

Parcheggi per le mamme

I Comuni che si adopereranno per creare degli spazi riservati alla sosta gratuita per chi ha difficoltà nella mobilità e per le future mamme sono previsti 4 milioni di euro.

Niente più Iva sui vaccini

Nella manovra verrà dato lo stop al’Iva sui vaccini, i tamponi e i test anti-Covid. Inoltre saranno assunti circa 3 mila medici e 12 mila infermieri che che dovranno somministrare i vaccini.

Inoltre sono sti approvati altri bonus:

Bonus bagno per rubinetti e docce: al via anche le richieste per questo bonus, qui tutti i dettagli.

al via anche le richieste per questo bonus, Voucher occhiali da vista: un bonus per le fascie di reddito meno abbienti . L’emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10 mila euro.

. L’emendamento prevede uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10 mila euro. Bonus TV: verrà esteso a tutto il 2021 e ci sarà uno sconto di 50 euro per chi decide di cambiare i vecchi televisori per adeguarsi alle nuove tecnologie di digitale terrestre DVBT2.

e ci sarà uno sconto di 50 euro per chi decide di cambiare i vecchi televisori per adeguarsi alle nuove tecnologie di digitale terrestre DVBT2. Smartphone in comodato d’uso e Internet gratis per un anno: si tratta del kit digitalizzazione previsto per chi vive in famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro e consiste in un cellulare in comodato d’uso connesso ad Internet per un anno, qui per i dettagli .



si tratta del kit digitalizzazione previsto per chi vive in famiglie con reddito Isee sotto i 20 mila euro e consiste in un cellulare in comodato d’uso connesso ad Internet per un anno, . Bonus mobili: arriva a 16 mila euro il tetto per il bonus e la detrazione per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici arriva al 50%.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questi bonus? Ne farete richiesta o ne avete già usufruito? Quale vi piace di più e quale manca secondo voi?