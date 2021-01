Riconoscete questa bambina dai grandi occhi neri? Qui è da piccola mentre oggi è una bellissima e bravissima cantante.

Riconoscete questa bambina dai grandi occhi neri? – Universomamma.it (Foto @verissimotv/Instagram)Una bellissima bambina dallo sguardo vispo, con gradi occhi neri e riccioli castani che le incorniciano il viso. L’avete riconosciuta? È una cantante che si è affermata sulla scena musicale quando era ancora giovanissima e che ha davanti a sé una carriera molto promettente.

Prosegue la rassegna sui vip da bambini a Natale. Dopo avervi proposto Elisabetta Canalis, Alessia Marcuzzi e Alberto Urso, proseguiamo con un’altra famosa bambina, nella serie di foto pubblicate da Verissimo per la sua speciale puntata di Natale. Ecco chi è la bambina vip questa volta.

Riconoscete questa bambina dai grandi occhi neri oggi bravissima cantante?

Ecco la foto di un’altra vip da bambina pubblicata dall’account Instagram di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. Sabato 26 dicembre Verissimo è andato in onda con una puntata speciale, annunciando i suoi ospiti su Instagram con le loro foto di quando erano bambini a Natale. Foto molto tenere, piene di sorrisi e stupore.

“Perché il Natale fa tornare tutti bambini…“, ha scritto Verissimo sul suo account Instagram, “Riconoscete alcuni degli ospiti della nostra puntata speciale #VerissimoMerryXmas?“.

Abbiamo visto Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi, vip molto famose. L’altro ospite era Alberto Urso, giovane cantante e musicista polistrumentista con una carriera importante già all’attivo. Urso, poi, è stato il vincitore dell’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi.

Il personaggio che vi proponiamo qui è una bambina, in qualche modo legata proprio ad Alberto Urso. Qui sotto la sua foto da bambina dal profilo Instagram di Verissimo. L’avete riconosciuta? Ecco chi è.

La bambina dai grandi occhi neri ritratta in questa foto è Benedetta Caretta, forse non ancora conosciuta da molti ma con una carriera musicale già all’attivo e un futuro radioso davanti a sé.

Benedetta ha 24 anni è cantante ed è stata fidanzata con Alberto Urso fino al 2018, con lui ha anche fatto parte del trio TNT, insieme a Ludovico Cetri. La sua carriera è iniziata quando era ancora giovanissima, a 13 anni, nel 2010 quando ha vinto Io Canto.

Benedetta Caretta, nata il 1° luglio del 1996, è di origini venete e ha avuto una grandissima passione per la musica fin da bambina. Ha frequentato il conservatorio di Castelfranco Veneto. Dopo la vittoria a Io Canto, nel 2011 è tornata sul palco del programma per duettare niente meno che con Michael Bublé.

In seguito, ha vinto una borsa di studio alla prestigiosa New York Film Academy, dove ha studiato canto, ballo e recitazione. Al rientro in Italia nel 2014, Benedetta ha partecipato a The Voice of Italy, questa volta però senza la vittoria. È stata tuttavia solo una tappa del suo percorso professionale nella musica.

Benedetta Caretta suona anche il pianoforte e la chitarra elettrica. Ha all’attivo collaborazioni con importanti artisti, anche di fama internazionale, come Elisa, Alessandra Amoroso, Katherine Jenkins e Stjepan Hauser, un violoncellista croato con cui si sospetta abbia una relazione sentimentale. Benedetta nega nelle foto del suo profilo Instagram appaiono spesso insieme e tra i due sembra esserci qualcosa di più che una sola collaborazione professionale.

Unimamme, conoscere Benedetta Caretta? Vi piace come cantante?