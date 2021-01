Continua lo sfogo di Manila Nazzaro per la perdita del figlio che ha perso a novembre. Parla di un dolore grande che non smette di far male.

La conduttrice e il compagno erano al settimo cielo per la nascita del primo figlio nato dal loro amore. Ma la felicità ha dovuto cedere il posto al dolore dato che la gravidanza si è interrotta a poche settimane.

Come lei stessa ha rivelato, non è stata a sentire il consiglio dei medici di non parlarne: proprio per lenire la sua sofferenza continua a raccontare.

Manila Nazzaro e il dolore provato quando ha capito di aver perso suo figlio

Durante un’ospitata a Verissimo, Manila ha raccontato come ha capito di aver perso il suo piccolo: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo”. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane”.

La Nazzaro, oltre al dolore e alla sofferenza, ha voluto condividere un messaggio di speranza: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo, e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza. Può succedere a tutte, non siamo sole”.

La donna, in altre parole, ha voluto spingere le donne a non chiudersi, a vivere il loro dolore chiedendo aiuto alle persone che ci vogliono bene.

L’ex Miss Italia è già madre di due figli, Nicolas e Francesco Pio, nati dal matrimonio con Francesco Cozza, attuale allenatore del Taranto. Ha fatto sapere di sognare da tempo un’altra gravidanza, infatti, ha confessato: “Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”. A tal proposito, proprio durante la loro partecipazione al reality di Canale 5, Temptation Island, avevano fatto sapere di sognare un bambino insieme.

Non è la prima donna famosa che parla del suo dolore per la perdita di un figlio, prima di lei, infatti, vi avevamo parlato di Chrissy Teigen, moglie di John Legend, e la stessa Meghan Markle.

Le loro testimonianze sono davvero importanti perché possono aiutare molte donne a non sentirsi sole, a trovare la forza per elaborare il lutto e ricominciare una nuova vita.

E voi unimamme, cosa ne pensate delle dichiarazioni di Manila Nazzaro?