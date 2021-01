La modella Gigi Hadid ha svelato il nome della figlia, il suo annuncio sul social network Instagram.

Unimamme, la modella americana Gigi Hadid è diventata mamma di una bambina da 4 mesi e fino a poco fa vigeva il mistero su quale fosse il nome scelto dai genitori della piccola.

Durante la gravidanza la Hadid era stata molto criticata per non aver mostrato subito il pancione a tutti i fan. Successivamente la modella aveva spiegato che non l’aveva nascosto con intenzione ma l’avrebbe mostrato, come poi avvenuto, quando si fosse sentita pronta.

Gigi Hadid: l’origine del nome della figlia

Come accennato, il 24 settembre del 2020 la modella ha partorito una bimba, frutto della sua storia d’amore con il cantante Zayn Malik. La modella, di recente, ha anche rivelato che aveva saputo di essere incinta il giorno prima della sfilata di Tom Ford, il 7 febbraio del 2020.

Per alcuni mesi tutti i fan si sono chiesti quale nome avessero scelto i due noti genitori e finalmente questo è stato svelato.

Gigi Hadid, molto semplicemente, ha aggiornato il suo profilo Instagram e, nelle informazioni, ha segnato: mamma di Khai.

Si tratta di un nome di origine araba e si può tradurre come: “prescelta, incoronata”.

Khai però potrebbe anche essere un omaggio alla nonna paterna della bimba, che si chiama Khairiah. Inoltre, bisogna sottolineare che il cognome è Malik, dunque Khai Malik, con Malik che significa re.

Il nome della piccina allora potrebbe essere: regina incoronata.

Questo non è il primo nome bizzarro nello star system.

Pensiamo solo ai Beckham i cui figli si chiamano: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven.

Pensiamo anche alla figlia di Kim Kardashian: North, oppure a Blue Ivy figlia di Beyoncé.

A ogni modo Gigi Hadid ha postato qualche sporadica foto della sua piccola, avendo sempre cura di non mostrare il volto, forse anche per quello dovremo attendere a lungo, ma concordiamo sul fatto che siano i suoi genitori a decidere se e quando mostrarlo.

A questo proposito vi ricordiamo che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno mostrato da poco il volto della loro piccola Mia.

Unimamme, voi cosa ne pensate della scelta di Gigi Hadid?