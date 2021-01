Rosario Fiorello, insieme ad Amadeus, è l’uomo del momento dato che a breve si terrà la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Ieri, infatti, ha partecipato al programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa”.

Tra risate e scherzi, insieme al compagno di una vita Amadeus, ha spiegato le novità che dovremo aspettarci per la prossima edizione del Festival di cui vi avevamo rivelato le date ufficiali. Rosario sembra essere un uomo sicuro di sé, ma il segreto del suo successo è il fatto di avere al suo fianco l’amatissima Susanna Biondo che, da sempre, lo aiuta a mantenere i piedi per terra.

Fiorello sulla moglie: “Devo dire grazie solo a Susanna”

I due si sono conosciuti nel 1996, anno in cui Fiorello stava vivendo un successo strepitoso che rischiava di trascinarlo via fecendogli perdere ogni riferimento. Ciò non è accaduto, per stessa ammissione dello showman, grazie all’incontro con Susanna sposata nel 2003, dopo 7 anni di convivenza.

Proprio qualche tempo fa, nel programma di Raffaella Carrà “A Raccontare comincia tu”, Fiorello aveva riservato delle bellissime parole alla moglie:

“Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna“

Dalle parole del noto cabarettista siciliano, emerge la figura di una donna forte, in grado di sostenerlo e di tenerlo ben saldo nella realtà che conta, senza lasciarsi sopraffare dal successo e dalla mondanità.

Fiorello, lo conosciamo tutti, è esuberante ed effervescente mentre Susanna è solita mantenere un profilo basso, divenendo, nel tempo, il punto di riferimento dello showman siciliano. Susanna assume un ruolo di colei che bilancia tra il successo e i valori che contano nella vita reale. A tal proposito, sempre ai microfoni di Raffaella Carrà, aveva detto:

“Se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”

Per Fiorello il matrimonio non sembra aver svilito il loro rapporto, per questo, ha spiegato di non comprendere chi ha una cattiva opinione del matrimonio:

“Non capisco chi parla del matrimonio come del patibolo. Sembra che uno stia sempre chiuso in casa con le pantofole. E invece no. Il matrimonio va rivalutato, è uno stimolo a impegnarsi di più. È bello tornare a casa e sapere che c’è qualcuno che ti aspetta“.

La famiglia di Fiorello e Susanna

Susanna e Fiorello, nel 2006, sono diventati genitori di Angelica. Si tratta della prima figlia per lo showman siciliano e della seconda per la Biondo che era già mamma di Olivia, nata dal matrimonio con Edoardo Testa.

Qualche tempo fa, ha fatto sapere che nonostante il suo sangue siciliano non nutre alcun tipo di gelosia nei confronti di Angelica e di Olivia, con le quali non riesce neppure ad assumere un ruolo autoritario.

