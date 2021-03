Nicole Kidman ai Golden Globe con le figlie: le avete mai viste? | FOTO

GUARDA ANCHE: “E’ STATO INCREDIBILMENTE DURO PER MIA MADRE”: LE PAROLE DI HARRY AD OPRAH WINFREY| VIDEO

Nicole Kidman e Keith Urban ai Golden Globe con le figlie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Kidman (@nicolekidman)

Nicole Kidman, 53 enne, era candidata come miglior attrice per la serie HBO The Undoing: Le verità non dette. Domenica notte è apparsa anche lei, sul divano di casa con le due bambine, Sundy di 12 anni e Faith di 10, e il marito Keith, unico maschio della famgilia.

Durante un’intervista rilasciata per Maria Claire Australia, l’attrice aveva ironizzato sul fatto che in famiglia prevalgono le donne e che oltre al marito, c’è un cane che è maschio. Per questo, ogni tanto, Keith ha bisogno di fuggire con la sua chitarra, per suonare e isolarsi in posti impensabili, come l’armadio.

La musica sembra essere una passione di famiglia, sia per Faith, che suona il violino, sia per Sunday che suona il pianoforte.

La secondogenita invece vuole intraprendere la carriera della madre, e la madre la incoraggia.

Va ricordato inoltre, che Nicole non è solo la mamma di queste due bambine, ma dal precedente matrimonio con Tom Cruise, ha avuto due figli ora adulti: Connor 25 anni e Isabella 28

La sua attuale famiglia vive a Nashville che sembrerebbe essere la capitale della musica country. Sia lei che il marito non lasciano mai sole le bambine, nonostante i numerosi impegni, uno dei due rimane sempre a casa. Ci tengono alla famiglia unita ed è evidente.

Inoltre, l’attrice australiana nel tempo libera ama dedicarsi a passeggiate, giardinaggio e leggere, condividendo queste cose con la sua famiglia, cercando sempre di essere uniti.

Una realtà intima che non condivide pubblicamente, tranne per eccezioni straordinarie come quella dei Golden Globe da casa. Forse è giusto separare le due sfere, specie quando sei un personaggio pubblico di spicco e con molta rilevanza.

E voi unimamme, cosa ne pensate? Condividite questa decisione?