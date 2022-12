Ti mostro cosa puoi fare con un po’ di sedano e dell’acqua fredda: non lo immagineresti mai

Utilissimo non solo in cucina: il sedano può servirti anche per risolvere un inconveniente che nulla ha a che fare con i fornelli.

Minestre, zuppe, secondi piatti, frullati, ecc.: il sedano è un alleato davvero prezioso in cucina che contribuisce a dare un tocco unico a molti nostri piatti. Perfino crudo è ottimo: col gambo intero può essere ad esempio un sano e gustoso spuntino da consumare durante la giornata dopo averlo lavato, tagliato e condito con olio d’oliva!

E poi, chi non ha mai sentito parlare degli innumerevoli benefici del sedano per la salute? Con pochissime calorie, 0 grassi, ricco di vitamine, antiossidanti, sali minerali e flavonoidi, questo ortaggio è un valido diuretico, antiinfiammatorio, aiuta le difese immunitarie, il metabolismo e rende la pelle più sana e protetta stimolandone la pigmentazione.

Oltre a tutte queste proprietà vantaggiose per il nostro organismo, però, pochi sanno che l’Apium graveolens è un ottimo rimedio naturale per risolvere un inconveniente pratico che capita più spesso di quanto si creda. Basta mischiarlo ad un po’ di acqua fredda e ti sbarazzerai di un problema davvero fastidioso. La cucina però non c’entra nulla e scommettiamo che quasi nessuno immaginerebbe mai di cosa si tratta!

Utilizza il sedano così e resterai di stucco: risultati davvero sorprendenti

L’inconveniente che il sedano può risolvere e di cui vogliamo parlarti riguarda i capelli. Proprio così: anche loro possono trarre beneficio da questa preziosa erba! Ci riferiamo al momento in cui devi lisciarli dopo lo shampoo.

Sebbene l’uso della piastra non sia nocivo come si creda se effettuato con i dovuti accorgimenti di cui ti abbiamo parlato in precedenza, può capitare a volte di non avere tale strumento a portata di mano per mille motivi. Cosa fare allora se non vuoi rinunciare ad una chioma perfettamente liscia e setosa? Ci sono diversi ingredienti naturali che possono fare al caso tuo e uno di questi è appunto il sedano!

Si tratta di una maschera fai-da-te che richiede solo due ingredienti, il sedano e l’acqua. Metti in frullatore delle foglie di sedano tritate e dell’acqua fredda; ottenuto il composto liquido, elimina i residui e lascialo riposare per un’intera notte. L’indomani, al mattino, prendi il liquido e massaggialo su tutto il cuoio capelluto facendo attenzione a inumidire tutta la chioma. Dopodiché fai lo shampoo e asciuga i capelli come al solito.

Una volta che li avrai asciugati, noterai che i tuoi capelli risulteranno liscissimi e, per mantenere più a lungo la messa in piega, ti consigliamo di andare a leggere qui alcuni interessanti trucchetti.

Tu di solito come lisci i capelli dopo lo shampoo? Conosci qualche altro rimedio fai-da-te al riguardo?