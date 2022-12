Mai più incrostazioni nel wc! Con questo detergente a costo zero rimuoverai anche lo sporco più ostinato

Con questo detergente fai da te a costo zero rimuoverai persino le incrostazioni più ostinate del wc: provare per credere, è pazzesco!

Per quanto si possa essere puliti e badare accuratamente ad ogni angolo della nostra abitazione, è davvero impossibile prevenire lo sporco. Soprattutto in quelle zone dove c’è un continuo e diretto contatto con l’acqua, è piuttosto complicato evitare la formazione di incrostazioni e calcare. Qualche tempo fa, ad esempio, vi abbiamo spiegato come sia possibile pulire lo scolapiatti o, addirittura, il box doccia, ricordate? Stavolta, invece, vogliamo parlarvi del wc e di come si debba fare per rimuovere persino le incrostazioni più ostinate.

Anche qui – così come lo scolapiatti e il box doccia – si ha un continuo contatto con l’acqua. E, quindi, la serissima possibilità di poter vedere chiaramente brutte macchie di calcare. O, addirittura, incrostazioni difficili da rimuovere. Si, avete letto proprio bene: seppure si pulisca accuratamente ogni mattina e si cerchi in tutti i modi di prevenire questi brutti inconvenienti, non si può affatto negare che macchie del genere sono sempre dietro l’angolo. Siete curiosi, però, di sapere com’è possibile rimuoverle?

Se anche voi avete provato di tutto per rimuovere le incrostazioni nel wc ma non avete trovato benefici, vi consigliamo questo detergente fai da te a costo zero. Provateci a casa e vi assicuriamo che verrà completamente debellato anche lo sporco più ostinato.

Questo detergente fai da te è imbattibile: rimuove le incrostazioni più ostinate dal wc

Sono davvero tantissimi quei detersivi che esistono in commercio e che hanno come unico obiettivo quello di rimuovere le incrostazioni nel wc, ma se anche voi non siete mai riusciti a trovare dei benefici, vi consigliamo di mettere in pratica ciò che stiamo per dirvi. Abbiamo appena scoperto, infatti, come sia possibile eliminare lo sporco più ostinato dal water completamente a costo zero. Avete letto proprio bene, si: per sopperire a questo brutto inconveniente non vi occorre granché e, soprattutto, non dovete assolutamente spendere tantissimi soldi.

Così come la soluzione allo scarico della doccia intasato, anche per eliminare lo sporco incrostato nel wc c’è bisogno di un prodotto che, molto probabilmente, tutti hanno in dispensa. Parliamo proprio dell’acido citrico! È proprio con questo e con l’aggiunta di acqua e sapone che creerete una vera e propria bomba contro il calcare. Ecco i passaggi da seguire:

In una ciotolina, versate un cucchiaio acido citrico e di sapone liquido. Infine, aggiungete l’acqua;

Mescolate per bene tutti e tre gli ingredienti fino a far risultare un composto molto omogeneo;

Prendete una spugnetta, quella che si usa solitamente per lavare i piatti, bagnatela in questo miscuglio ed iniziate a pulire il vostro wc;

Una volta rimosso tutto lo sporco, tirate lo sciacquone ed il gioco è fatto.

Pazzesco, non trovate? Con soli tre ingredienti e pochissime mosse, avete fatto ritornare come nuovo il vostro wc.

Provateci e fateci sapere il risultato.