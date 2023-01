Crollo nuovi nati, parlano gli specialisti: “I figli si fanno da giovani”, è polemica

Un vero e proprio crollo quando si parla di nuovi nati, ma gli specialisti cominciano una polemica mai vista prima d’ora.

Dopo l’allarme lanciato dall’OMS, siamo pronti a darvi un’ulteriore notizia che non vi farà assolutamente piacere: in questi ultimi due anni, si è verificato un impressionante calo di nuovi nati. A partire dal 2019, quindi poco prima dell’inizio della pandemia, la situazione si è completamente ribaltata. E, purtroppo, peggiorata.

Gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, purtroppo, non hanno dato quei risultati che in tanti speravano. In questi ultimi anni, infatti, non solo è fortemente diminuita la natalità, ma è incredibilmente aumentata la mortalità. Questo, quindi, vuol dire una sola cosa: il nostro Belpaese è popolato perlopiù da persone anziane. Questo sicuramente non è un male, sia chiaro, ma un dato che deve fare parecchio ragionare. E spingerci a capire il motivo per cui, soprattutto a partire dal 2019, la situazione è completamente cambiata in peggio. Prima di fare tutto questo, però, è opportuno fare luce su quanto è stato detto dagli specialisti su questo argomento. E di come, magari, le loro parole potrebbero provocare delle vere e proprie polemiche.

Crollo dei nuovi nati: cosa sta succedendo

Un’amara realtà, quella portata a galla dagli ultimi dati ISTAT, che – come dicevamo – sottolinea quanto sia impressionante il crollo dei nuovi nati in questi ultimi. La natalità, quindi, nel nostro paese non c’è. O, nel caso, è davvero minima. E questa è una cosa che deve fare parecchio pensare. Tuttavia, è davvero facile immaginare i motivi di tale calo. Non solo, infatti, in questi ultimi anni è successo di tutto, il tenore di vita è aumentato incredibilmente, ma bisogna prendere in considerazione tanti fattori altrettanto importanti. Scopriamoli insieme:

Alla base di questi numeri bassissimi di natalità, non c’è solo la difficoltà di ogni giovane a trovare lavoro, a crearsi una famiglia tutta sua ed un “ritardo” da affrontare la vita senza l’aiuto costante dei genitori, ma anche l’aumento di quelle coppie che, purtroppo, sono infertili. A condizionare questo stato, purtroppo, sono davvero tantissimi i fattori. Si parte, ad esempio, da una maggiore predisposizione alla sedentarietà fino all’abitudine di bere alcol, fumare ed adottare uno stile di vita per niente sano.

In tal senso, le parole degli specialisti sono davvero molto chiare. Secondo gli esperti, infatti, sarebbe di fondamentale importanza fare dei figli da giovani. E non promuovere gravidanze in età matura perché potrebbero comportare un grosso rischio alla mamma.

Cosa si può fare

A questo punto, la domanda sorge spontanea: cosa si può fare per rimediare a tutta questa situazione?

Prestare attenzione all’alimentazione. Secondo alcuni esperti, infatti, sulla fertilità potrebbe incidere anche il regime alimentare che si mette in pratica. Non è un caso, infatti, se è preferibile l’uso di determinati alimenti anziché altri; Cogliere chiaramente i segnali dell’ovulazione, ovvero quel periodo durante il quale la donna è maggiormente fertile.

Sapevamo perfettamente che questi fossero dei tempi duri, ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere. Ci auguriamo, però, che la situazione possa cambiare già da subito. E che a tantissimi giovani venga data la possibilità di realizzare i propri sogni prima del previsto.