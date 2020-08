Passeggino pericoloso: il richiamo per rischio caduta | FOTO

Passeggino pericoloso, la nota dell’azienda è urgente e bisogna fare attenzione a non usarlo. Tutte le indicazioni per controllare il numero.

Un’azienda che produce diversi prodotti, tra i quali anche articoli per i bambini, ha provveduto al richiamo di un prodotto da loro commercializzato in tutto il mondo. Il rischio è anche molto grave ed è stato segnalato il richiamo sul loro sito con tutte le informazioni necessarie per individuare il prodotto e per come richiedere il rimborso o la sostituzione dell’articolo.

Non è la prima volta che dei prodotti destinati ai bambini, anche molto piccoli, vengono richiamati dal mercato dopo la vendita. E’ il caso del seggiolone per i bambini o del set per la pappa che era nocivo per la salute dei piccoli.

Passeggino pericoloso: marca e lotto da controllare

L’azienda Thule ha richiamato tantissimi passeggini Sllek che ha venduto in Italia, ma anche in tutto il mondo. La pubblicazione dell’annuncio sul proprio sito inizia così: “Noi del Thule Group prendiamo la qualità dei prodotti molto sul serio e la loro sicurezza è la nostra priorità assoluta. Conduciamo test approfonditi per assicurarci che i nostri prodotti Thule soddisfino tutti gli standard globali di settore e normativi“. Per poi continuare comunicando che hanno “rilevato il rischio che il manubrio possa potenzialmente staccarsi dal telaio del passeggino Thule Sleek, comportando così un pericolo di caduta per il bambino“.

I passeggini richiamati sono stati prodotti tra maggio 2018 e la fine di settembre 2019. Le unità prodotte a partire da ottobre 2019 non sono soggette a questo richiamo e possono essere usate continuamente, prosegue la nota. Per questo motivo dall’azienda chiedono di “smettere immediatamente di usare i passeggini Thule Sleek” e controllare l’etichetta del prodotto per verificare se si è interessato da questo richiamo”.

Il numero dell’articolo per individuare il prodotto incriminato si trova sull’etichetta del prodotto posizionata nella parte inferiore del telaio del passeggino vicino alla cesta porta oggetti. una volta indivduata l’etichetta si deve leggere il numero articolo del prodotto – 11000001-11000019 ed il codice data indicato da Year/Month (anno/mese). Se si trova un adesivo QC 2020 sul telaio, l’unità passeggino è già stata controllata ed è sicura da usare.

Nel caso in cui il prodotto fosse da sostituire si deve scrivere al’azienda usando il modulo presente sul loro sito per chiedere la spedizione diretta di un telaio sostitutivo di Thule Sleek.

Voi unimamme avete questo prodotto? Conoscevate quest’azienda?