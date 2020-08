La babymoon, una fuga romantica per mamma e papà

La babymoon è l’ultima fuga romantica che si concedono i futuri genitori prima dell’arrivo del bebè. Una tendenza che dagli Usa è arrivata anche in Italia

Cosa c’è di meglio per la coppia che concedersi un idillio romantico prima dell’arrivo del bambino?

La babymoon, una fuga romantica per voi due

Spesso le donne durante la gravidanza sono proiettate al momento del parto e non si rilassano abbastanza, prese dalle visite e dalle cose da preparare, rischiando così di arrivare al parto stressate e affaticate.

Gli uomini invece non sempre vivono appieno la gravidanza e non comprendono o non condividono le preoccupazioni della propria compagna.

Ecco allora che il rapporto di coppia può risentirne e con l’arrivo del bebè la situazione peggiora perché non sempre la coppia riesce subito a trovare un nuovo equilibrio.

Dagli Usa è arrivata anche in Europa e in Italia la babymoon, un weekend o una vacanza romantica che i futuri genitori si concedono prima del parto. L’idea è quella della honeymoon – la luna di miele- ma fatta durante la gravidanza.

All’estero ci sono diverse strutture concepite proprio per questo scopo, in Italia non molte, ma in Toscana già sono sorte le prime strutture con pacchetti ad hoc per la futura mamma e il futuro papà.

Il concetto è di rilassarsi e di godersi un momento di intimità per la coppia, ma anche di pensare al benessere, concedendosi qualche piccolo lusso. Ecco allora che per la futura mamma ci sono pacchetti benessere con massaggi, Spa e acconciature. Ma anche passeggiate mano nella mano nella natura, sport per i papà, yoga per le mamme e, nel caso in cui ci siano altri figli, possibilità di lasciarli con gli animatori per godersi un po’ di relax.

Compatibilmente con la vostra gravidanza e se il ginecologo acconsente, potrete scegliere il luogo che più vi ispira: un agriturismo immerso nella natura, una Spa di lusso o un hotel baby firendly se avete anche il fratellino o la sorellina a cui badare.

Di solito la babymoon viene organizzata nel secondo trimestre, che è quello con meno fastidi per la donna. Se volete viaggiare in aereo, è consigliabile farlo prima delle 36 settimane.

Pensare al benessere della mamma ma anche della coppia è importantissimo e fa parte dei traguardi raggiunti negli ultimi decenni. In base alle proprie possibilità economiche, godersi un momento per stare insieme e condividere dei giorni di relax durante la gravidanza potrà sicuramente unire di più la coppia, che affronterà l’arrivo del bebè con uno splendido ricordo del loro primo viaggio “in tre”.

