Harry e Meghan: La casa per il piccolo Archie da 14 milioni di dollari

Harry e Meghan hanno acquistato una casa super lussuosa a Santa Barbara. Come genitori hanno pensato anche al piccolo Archie.

Come ormai tutti sanno, Harry e Meghan Markle, lui secondogenito di Carlo D’Inghilterra e Lady Diana, lei un’attrice, hanno deciso di lasciare l’Inghilterra e di conseguenza la Famiglia Reale per trasferirsi in America.

Il trasferimento è avvenuto per diversi motivi, uno di questi è quello di proteggere la loro privacy, ma sopratutto quella del picco Archie. Dopo essere stati per un breve periodo in Canada, si sono trasferiti prima a Los Angeles e poi a Santa Barbara dove abitano tante star hollywoodiane. Qui, sembrerebbe, che abbiano deciso di acquistare una casa a misura di bambino.

Harry e Meghan la nuova casa anche per Archie

Mentre in Inghilterra si vocifera di una presunta gravidanza di Kate Middleton, oltre oceano gli occhi sono puntati sulla nuova casa di Harry e Meghan Markle, chiamarla casa è riduttivo, una mega villa. La coppia ha acquistato la casa a luglio e secondo fonti loro vicine l’avrebbero pagata quattordici milioni di dollari e sarebbe pensata anche per l’esigenze del piccolo Archie.

Quando ci si appresta ad acquistare casa è normale che una coppia che ha figli o pensa di averne in un futuro di cercare quella giusta anche per i piccoli di casa. Quella che hanno trovato Harry e Meghan sembrerebbe essere perfetta. Oltre a piscina, giardini perfettamente curati, sale da the, la casa disporrebbe anche di un’immensa sala giochi attrezzata con una struttura di quelle che permette ai bambini di simulare un’arrampicata in montagna.

Inoltre ci sarebbero numerose camere da letto, una biblioteca, un ufficio, un centro benessere, saune, palestra, teatro ed un garage per accogliere fino a 5 auto. In più nella tenuta ci sarebbe una casa per gli ospiti dove potrebbe andare a vivere la mamma di Meghan.

Al magazine People, una fonte vicina alla coppia avrebbe raccontato: “Archie è davvero felice di essere a Santa Barbara e di avere un tale spazio in cui poter correre libero. Non passerà molto prima che Archie possa arrampicarcisi”.

I duchi del Sussex hanno deciso di trasferirsi a Santa Barbara per mantenere la loro privacy, molto importante sopratutto per Meghan che per delle foto di Archie ha portato in tribunale alcuni paparazzi, sono adesso felici ed “eccitati all’idea di essere lì e di essere diventati parte della comunità. È davvero un bel momento per loro come famiglia“.

Voi unimamme vi piace la casa di Harry e Meghan? Cosa ne pensate?