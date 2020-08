Lea Michele è diventata mamma: svelato il nome ed il sesso del bebè

Lea Michele ha dato alla luce il suo primo figlio. L’indiscrezione di un famoso magazine svela anche il sesso ed il nome del bebè. L’abbiamo imparata a conosce ed ad apprezzare quando interpretava Rachel Berry nella serie televisiva Glee, adesso, Lea Michele è diventata mamma per la prima volta a 33 anni. LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI MAMMA FELICE: LE FOTO CON LA FIGLIA

Una buona notizia per un personaggio del cast del famoso telefilm, dopo quella terribile che ha visto coinvolta un’altra attrice molto amata, Naya Rivera, morta per salvare il figlio di soli 4 anni, una vicenda terribile che ha scosso tutti.

Lea Michelle mamma per la prima volta

Lea Michele, il 20 agosto è diventata mamma per la prima volta. L’attrice non ha ancora ufficializzato il lieto evento, ma il settimanale People ha rivelato che Lea ed il marito, Zandy Reich, hanno avuto un maschietto e lo hanno chiamato Ever Leo: “Sono tutti felici e in buona salute e finora è stato un bambino facile” ha raccontato al magazine una fonte vicina alla coppia.

LEGGI ANCHE: SIMONA VENTURA COMMUOVE SU INSTAGRAM: “SIETE L’ESSENZA DELLA MIA VITA”