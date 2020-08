In Grecia una bambina alla deriva su unicorno gonfiabile è stata salvata da un traghetto.

Una storia che ha dell’incredibile e se non ci fossero le immagini video sarebbe difficile da credere. Una bambina ha rischiato seriamente di affogare in Grecia dopo essersi allontanata troppo al largo mentre si trovava sul suo unicorno gonfiabile. Per fortuna tutto è finito nel migliore dei modi. La piccola è stata tratta in salvo e per lei la brutta avventura si è conclusa solo con uno spavento.

L’accaduto è stato ripreso con un telefono da cellulare da un turista a bordo di un traghetto, pubblicato dai media greci e rilanciato da quelli italiani. Ecco che cosa è successo.

Bambina al largo su unicorno gonfiabile salvata da un traghetto

Andare a fare il bagno al mare con il proprio unicorno gonfiabile, è un’abitudine molto comune a tanti bambini, specialmente da quando qualche anno fa gli unicorni hanno iniziato ad andare molto di moda. Si vedono quasi ovunque in spiaggia e perfino gli adulti li usano per farsi cullare dalle onde, sotto il sole. Come i canotti e tutti gli altri galleggianti e gonfiabili, tuttavia, i genitori devono stare sempre molto attenti quando i figli ci salgono sopra mentre sono in mare, al lago o in piscina. Perché è un attimo scivolare e ribaltarsi finendo sott’acqua. A maggior ragione quando si tratta di bambini piccoli.

I genitori di una bambina di circa 4 anni che si trovavano su una spiaggia della Grecia, forse turisti stranieri, non si sono accorti però che la loro piccola si stava allontanando pericolosamente al largo, mentre a bordo del suo unicorno gonfiabile. Il fatto è avvenuto al largo della costa tra le località di Rio e Antirrio, situate all’imbocco del Golfo di Corinto, vicino a Patrasso, conosciuto porto della Grecia occidentale destinazione dei tanti traghetti in arrivo dall’Italia.

La bambina con il suo unicorno si era allontanata troppo dalla spiaggia, tanto da sfuggire al controllo dei genitori e finire praticamente in mare aperto. Le immagini video condivise dai media e dai siti web sono impressionanti: una bambina piccola, quasi un puntino, a cavalcioni sul suo unicorno gonfiabile bianco e rosa in mezzo al mare blu. La riva non è lontana non si vede proprio, solo il profilo delle montagne e delle città in lontananza. Eppure la piccola non si è fatta sopraffare dalla paura, le immagini la mostrano ben salda al suo gonfiabile, mentre si avvicina a lei un traghetto che fortunatamente le recupera.

I genitori si erano accorti che la figlia si era allontanata troppo al largo, forse portata alla deriva dalla corrente. Così hanno allertato le autorità portuali, che a loro volta hanno avvisato le imbarcazioni in zona, tra cui il traghetto passeggeri “Salaminomachos” che ha tratto in salvo la bambina e dal quale un turista ha ripreso tutta la scena da brividi.

Il video della bambina sull’unicorno gonfiabile pubblicato su YouTube da Greek City Times



Questa vicenda è la dimostrazione che l’attenzione verso i bambini mentre si è al mare non basta mai. Non ci si può allontanare troppo da loro e in ogni caso bisogna avere sempre più occhi a controllarli. C’è anche un’azienda che ha ideato un costume con un’etichetta speciale in modo che non si smarriscano in spiaggia.

Un’altra storia che questa estate si è conclusa a lieto fine, questa volta su una spiaggia in Italia, è quella di un bambino di 6 anni salvato dall’annegamento da un cane. Il fatto è avvenuto in una località balneare del Lazio.

Che ne pensate unimamme di questa vicenda?

