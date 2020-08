Barbara Bouchet, Ballando con le stelle a 77 anni: Borghese dice la sua

Barbara Bouchet parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e svela la reazione del figlio, il famoso chef, Alessandro Borghese.

Tra pochi giorni dovrebbe prendere il via un programma Rai molto amato dal pubblico, stiamo parlando di “Ballando con le Stelle“, condotto da Milly Carlucci e che vede vip, più o meno noti, in coppia con ballerini professionisti sfidarsi in delle gare di ballo.

Quest’anno nel cast anche un’attrice che negli anni ’70 ha avuto il suo massimo successo grazie alle commedie all’italiana, Barbara Bouchet. Al programma in passato come ballerina aveva preso parte anche Alessandra Tripoli che adesso è in dolce attesa.

Barbara Bouchet: “Mio figlio farà il tifo per me”

Barbara Bouchet, 77 anni, è pronta ad partecipare al programma di Ballando con le Stelle. Per chi non lo sapesse, l’attrice ha un figlio molto famoso, si tratta di uno degli chef del mondo della Tv più amato ed apprezzato dal grande pubblico, Alessandro Borghese, 43 anni, che ha condotto anche la prima edizione di Junior MasterChef.

Ancora non si sa quando il programma prenderà il via in quanto in questi giorni due ballerini sono risultati positivi al tampone per Coronavirus. Si tratta di Samuel Peron e Daniele Scardina, a dare l’annuncio sui social è stata la padrona di casa, Milly Carlucci: “Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa, dopo quello di ieri, in apertura di settimana faremo subito un nuovo tampone. Per confermare la negatività e allenarci in sicurezza. Ballando è il mio amore, ma prima di tutto vengono la salute e la sicurezza. Vi ricordo di portare la mascherina”.

La Bouchet in attesa di iniziare le prove con il ballerino professionista che l’affiancherà in questa impresa, Stefano Oradei, ha rilasciato un’intervista a Visto nella quale h dichiarato di non temere il giudizio della giuria, che in molti casi è molto critica: “Assolutamente no. È vero che non sto davanti ad una giuria da quando avevo 15 anni, all’epoca era in occasione di un concorso di bellezza, ma non ho alcun timore. Sono convinta di quello che sto facendo e vi prometto, darò il meglio di me stessa. Vi dirò di più: non sono andata per partecipare ma per vincere. Ci siamo intesi?!”.

Inoltre ha parlato anche della reazione del figlio Alessandro specificando che è sicura del suo supporto: “Ha subito esclamato: congratulazioni mamma! Vai e divertiti!. Alessandro è un uomo magnifico, non perché è mio figlio. Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui suoi social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”.

I due non sono apparsi spesso, anzi quasi mai, in televisione insieme, Alessandro ha due figlie dalla moglie, Alessandra e Arizona, ma anche un figlio più grande di 15 anni che lui ha mai visto, ma si occupa dal punto di vista economico.

Visualizza questo post su Instagram MA GUARDA CHE MI TOCCA FARE! LANCIAMO L’HASHTAG #BARBARATIKTOK 😂😂😂😂😂 Un post condiviso da Barbara Bouchet Official (@barbara.bouchet.official) in data: 24 Ago 2020 alle ore 10:24 PDT

In una passata intervista Barbara aveva raccontato che non ha mai visto il nipote maggiore e che ha saputo della sua esistenza tramite i giornali: “Mi piacerebbe tantissimo incontrare il nipote che non ho mai conosciuto…pero che mio figlio al più presto fa in modo che sia io che le sue figlie le mie nipotine possiamo abbracciare suo figlio. Io non sapevo di questo figlio, l’ho scoperto anche io sui giornali, no non mi sono arrabbiata, ho deciso di non arrabbiarmi più, io vorrei la pace”.

Voi unimamme sapevate che Alessandro Borghese è il figlio di Barbara Bouchet?